RADIOFABRIK / ERWACHSENENBILDUNG

Alte Normalität

Jedes Jahr werden Beiträge aus der Redaktion der Radiofabrik für den Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert – das ist so etwas wie alte Normalität für die freien Salzburger Radiomacher im ARGEkultur-Haus. Drei Nominierungen sind es heuer. Die Radiomachenden der Radiofabrik gehen mit den Schwierigkeiten der Pandemie auf kreative Weise um. Zwei Beispiele wurden jetzt für den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Sparte prozessorientiertes/interaktives Radio nominiert: Tell Together – Das Hörspiel zur Corona-Krise von Christina Steinböck (im Bild) ist ein sogenanntes Schwarmhörspiel, also ein Hörspiel zum Mitmachen. Auf der Homepage waren alle vorab dazu eingeladen, Fragen zur Coronakrise in Form eines Audiobeitrages zu beantworten. Aus diesen Statements und Gedanken hat sie ein Hörspiel gestaltet, ein vielstimmiges Gesamtbild aller Aussagen, die sich wie Mosaiksteine zusammenfügen. „Vor gut einem Jahr habe ich mit der Lehrredaktion begonnen, mittlerweile arbeite ich im Redaktions- und Workshopbereich in der Radiofabrik mit und bin mit meinem Hörspiel für den Radiopreis nominiert – solche Möglichkeiten gibt es wirklich nur im Freien Radio", sagt die Bühnenbildnerin und Radiomacherin.

Was ist normal? fragten sich die Schülerinnen und Schüler des MORG Grödig, nachdem sie mitten im Schulradioprojekt von der „neuen Normalität“ überrascht wurden und plötzlich Homeschooling angesagt war. Alexander Naringbauer hat das Projektkonzept sofort auf online umgestellt und mit der Klasse 7M (Schuljahr 2019/20) trotzdem eine Sendung gestaltet. Die Jugendlichen haben Texte geschrieben, Interviews geführt, Umfragen gemacht, Tipps zum Homeschooling und zum Umgang mit Corona gesammelt – und das alles von zu Hause und online.

Die dritte Nominierung in der Sparte Sendereihen und Schwerpunkte geht an den Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2019, der von Eva Schmidhuber koordiniert wurde: Kulturelle Nahversorgung auf dem Land und in der Stadt brachte im Oktober einen Querschnitt durch die österreichische Kulturlandschaft in zehn Beiträgen aus zehn Orten, weil Kulturinitiativen auf dem Land und im städtischen Grätzel mehr Sichtbarkeit bzw. Hörbarkeit verdient haben.

Für den 23. Radiopreis der Erwachsenenbildung wurden von einer Jury aus Vertretern der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs in fünf Kategorien 18 Produktionen nominiert. Davon gingen acht an Freie Radios in Österreich und zehn an den ORF (Ö1 und FM4). (Radiofabrik) www.radiofabrik.at

