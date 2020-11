HINTERGRUND / RADIOFABRIK

26/11/20 Am kommenden Montag (30.11.) findet zum 8. Mal der Schulradiotag statt. Auch in diesem Jahr produzieren Schüler wieder Sendungen, die österreichweit von 9 bis 17 Uhr von allen Freien Radios ausgestrahlt werden. Aber wo produzieren Kinder und Jugendliche in Zeiten wie diesen?

Bei der Radiofabrik Salzburg hätte eigentlich alles so ablaufen sollen, wie in den Jahren zuvor: Interessierte Schülerinnen und Schüler produzieren im Studio der Radiofabrik eine eigene Sendung, die dann österreichweit zum Schulradiotag auf allen Freien Radios ausgestrahlt werden sollte. Die Wahl fiel diesmal aufs Akademische Gymnasium. „Ein Thema stand auch bereits fest, doch dann sah die Corona-Ampel rot und Österreich begab sich in den zweiten Lockdown“, so Carla Stenitzer, Ausbildungsleiterin der Radiofabrik, die die Schulradioproduktion in Salzburg betreut. „Unter diesen Voraussetzungen konnten keine Workshops im Studio mehr stattfinden, die Schüler konnten keine Umfragen mehr in der Schule machen und auch ein Treffen mit Interviewpartnern war nicht mehr möglich.“

Die Lösung: Homeschooling für junge Radioleute. „ Kurzerhand wurden die Produktionen in die Kinderzimmer der Schüler verlegt.“ Die Kinderzimmer dürften unterdessen für die meisten Teilnehmenden ja eher Jugendzimmer sein, aber „Radio aus dem Kinderzimmer“ ist natürlich ein nettes Slogan. Palm Sidhu heißt der junge Mann, der all sein Handwerkszeug bei der Hand hat: Laptop, Aufnahme- und Schneidesoftware und ein Handy.

Die Radiofabrik vermittelte im Homeschooling-Unterricht jedenfalls das technische Know-how für die Produktion von daheim aus. „Wer ein Smartphone und einen Computer besitzt, verfügt bereits über die notwendige Technik“, erklärt Carla Stenitzer. „Schon aus online Workshops im ersten Lockdown wissen wir, dass Schüler mit diesem Know-how kreativ umgehen und es im Anschluss auch privat nutzen, um beispielsweise mit der Familie zum Zeitvertreib Hörspiele zu produzieren.“

Die zuhause produzierte Sendung des Akademischen Gymnasiums zum Thema „Die Qual der Wahl – wie wir Entscheidungen treffen“ wird also am 30. November im Rahmen des Schulradiotags ausgestrahlt. Neben dieser Sendung gibt es 13 weitere Schulradioproduktionen aus ganz Österreich zu hören. Der Schulradiotag findet seit 2013 jährlich statt und will ein bundesweites Zeichen für die pädagogische Bedeutung von Radioarbeit setzen. Radiomachen als Lernform bietet einen anderen Zugang zur Wissensvermittlung und -aneignung. Um einen Beitrag zu gestalten, müssen Themen verstanden werden. Dieses Verstehen entsteht unter durch Interviews und Recherchen zu eigenen Fragestellungen. (Radiofabrik/dpk-krie)

In Salzburg kann der Schulradiotag am 30. November von 9-17 Uhr auf den Frequenzen der Radiofabrik, 107,5MHz und 97,3 Mhz, sowie im Webstream gehört werden. Die Beiträge bleiben dann online – freie-radios.online