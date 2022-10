Leider eben nicht „frei von Sorgen“

RADIOFABRIK / AUSZEICHNUNG 27/11/22 „Schön ist die Jugend, frei von Sorgen." Das hat Lorenzo de' Medici Ende des 15. Jahrhunderts in einer seiner Dichtungen so formuliert. Das galt schon damals nur für die wenigsten Jugendlichen. Für Lorenzo, der später den Ehrentitell „il Magnifico" bekam, gewiss. Von wegen keine Sorgen: Eine Salzburger Schulklassen-Radioproduktion über Ängste und Sorgen von Jugendlichen hat jüngst einen Preis bekommen. Die 6a-Klasse des BORG Nonntal hat in einem Workshop mit der Radiofabrik eine Sendung darüber gestaltet, was junge Menschen aktuell bedrückt. Es geht um Cybermobbing, um Mädchen und was ihnen vor- und zugeschrieben wird, um persönliche Grenzen, um die Allgegenwärtigkeit und Unsichtbarkeit sexueller Übergriffe und um die Sorgen, die das Schulsystem ihnen jeden Tag bereitet. Klassenlehrerin Hildegard Schreckeis-Nägele sowie Daniel Bergerweiss und Annika Statkowksi von der Radiofabrik haben die Schülerinnen und Schüler bei der Produktion begleitet. Diese Sendung also ist mit dem Media Literacy Award des Bildungministeriums gekürt worden. „In dem abwechslungsreichen Beitrag werden die Möglichkeiten von Audioinhalten sehr gut ausgeschöpft und sowohl Diskussionen, Interviews als auch Monologe präsentiert, die sich dem gewählten Thema aus unterschiedlichen Perspektiven widmen", urteilte die Jury. (Radiofabrik/dpk) www.radiofabrik.at Den ausgezeichneten Beitrag anhören Bild: Radiofabrik