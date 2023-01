FREIE RADIOS / AUSZEICHNUNG

24/01/22 Der Themenschwerpunkt Who cares? Arbeit feministisch betrachtet wurde mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Vierzehn freie Radios haben im Oktober 2021 eben so viele Sendungen gestaltet, darunter natürlich auch die Radiofabrik Salzburg.

Der Beitrag der Salzburger Radiofabrik mit dem Titel Unbezahlbar! Unbezahlbar? Die Arbeit von pflegenden angehörigen Frauen in Salzburg wurde von Monika Daoudi, Rafaela Enzenberg und Michaela Hoppe gestaltet. Die Sendung thematisiert, dass es in Österreich fast eine Million pflegender Angehöriger gibt. Das, was sie leisten, ersetzt der Sozialstaat mit ungefähr drei Milliarden Euro pro Jahr. Pflege zu Hause bedeutet oft: hohe Verantwortung, Stress, finanzielle Einschränkungen sowie starke körperliche und psychische Belastung. Trotzdem werden in Österreich rund achtzig Prozent aller hilfs- und pflegebedürftigen Menschen von – zum Großteil weiblichen – Angehörigen gepflegt. Die Sendungsgestalterinnen haben zwei pflegende angehörige Frauen in Salzburg zu Hause besucht, die Einblick in ihren Alltag geben und aus ihrer eigenen Erfahrung berichten.

Neben den Angehörigen kommen auch Expertinnen und Experten zu Wort: Gerlinde Zeilhofer von der Angehörigenentlastung, Sabine Huber (Teamleiterin mobile Dienste Volkshilfe), Manfred Hörwarter (Leiter der Tagesbetreuung Gnigl und Demenzberater) und Birgit Meinhard-Schiebel (Präsidentin der Interessensgemeinschaft pflegende Angehörige).

Vera Wolf, Geschäftsführerin vom Verband Freier Rundfunk Österreich: „Auch in diesem Jahr unterstreichen neun Nominierungen und zwei Auszeichnungen beim Radiopreis der Erwachsenenbildung, dass die Freien Radios über eine hohe journalistische Qualität trotz überschaubarer Mittel verfügen. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich Unbestechlichkeit durch wirtschaftliche Unabhängigkeit auszahlt und die Freien Radios eine wichtige Lücke im Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich schließen.“

Zwei von fünf Preisen gingen beim 25. Radiopreis der Erwachsenenbildung an Freie Radios: Neben dem Themenschwerpunkt wurde eine Sendung des Radio Salzkammergut aus Bad Ischl ausgezeichnet. Drei Auszeichnungen gingen an Ö1-Produktionen, eine an FM4. (Radiofabrik)

Der Salzburger Beitrag über pflegende Angehörige wird im Programm der Radiofabrik am Freitag 20. Februar um 17.30 Uhr nochmal ausgestrahlt und man kann ihn natürlich auch online anhören, ebenso wie alle vierzehn „Who Cares?“-Folgen