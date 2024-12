Viel Kultur und nachhaltige Weitblicke

HINTERGRUND / FS1 30/12/24 „FS1 versteht sich als Sprachrohr und ‚Verstärker' von Kultur und Zivilgesellschaft und in den 12 Jahren seit Bestehen ist ein dichtes Netz an Kooperationen in diesem Bereich gewachsen", sagt Sophie Huber-Lachner. Sie ist seit einem Jahr bei FS1 Geschäftsführerin für Programm und Produktion. „Mein großartiges Team macht TV-Produktion und Live-Streaming auf hohem Niveau möglich – unterstützt von unseren engagierten Praktikantinnen und Praktikanten", so Sophie Huber-Lachner. „Sie sind die mediale Zukunft und wir sind stolz, dass so viele junge Leute bei uns ihre ersten Schritte tun." 2024 sei ein außerordentlich produktives Jahr für FS1 gewesen. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das die Rolle von Salzburgs Community Fernsehen als Plattform für kulturelle Vielfalt und gemeinschaftsorientierte Medienarbeit eindrucksvoll unterstreicht. Es konnten zehn neue Kooperationspartner gewonnen werden, etwa den Salzburger Bachchor und den Literaturverein Prolit. DAuch konnte man die Achsen innerhalb der Salzburger Film- und Video-Community durch Zusammenarbeit stärken, etwa mit der Fachhochschule Salzburg, dem Verein Offscreen und insbesondere auch mit dem Studio West, mit dem eine neue Sendereihe Schräge Vögel entstanden ist. Neu im Programm von FS1 ist das bundesweite Diskussionsformat Das Dreieck, das anlässlich der Nationalratswahl gemeinsam mit DorfTV in Linz und Okto in Wien realisiert wurde. Dabei stehen nicht noch mehr Konfrontationen im Vordergrund, sondern es rücken zivilgesellschaftliche Expertisen ins Blickfeld, und es werden Perspektiven erörtert, die das Vertrauen in Politik, Rechtsstaat und Medien wieder herstellen. Die Sendereihe wird 2025 fortgesetzt. Stolz ist FS1 auf die Zusammenarbeit mit der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR und die Sondersendung anlässlich des Langen Tags der Flucht am 4. Oktober. Der Sender war 2024 zudem medialer Begleiter vielfältiger Ereignisse – von der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut, über das Jazzfestival Saalfelden, bis zur Roller-Derby-Staatsmeisterschaft, die heuer in Salzburg ausgetragen wurde. Und sowohl beim internationalen Flavourama Dance Battle als auch bei den traditionsreichen Rauriser Literaturtagen war FS1 wieder offizieller Medienpartner. Der Fokus auf hochwertige Musikformate bleibt weiterhin ein Markenzeichen von FS1. Wichtig die Zusammenarbeit mit dem Rockhouse, mit dem beispielsweise im vergangenen Jahr neun Local Heroes Shows produziert wurden. Mit den bewährten hauseigenen Magazin-Formaten Courage – Zeit zu reden und Queer*beet – Diversity in Salzburg greift FS1 weiterhin Themen auf, die die Zivilgesellschaft bewegen. Ein Highlight des KULTmagazin, das FS1 mit dem Dachverband der Salzburger Kulturstätten produziert, waren die KULTbattles mit den Bürgermeister-Kandidaten im Frühjahr 2024. Neu bei FS1 ist seit Jahresmitte das monatlich erscheinende Nachhaltigkeitsmagazin Weitblick – mit hochkarätigen Gästen wie dem Salzburger Bio-Pionier Werner Lampert oder auch der Klimapsychologin Isabelle Uhl-Hädicke von der Universität Salzburg. FS1 ist anlässlich dieser neuen Sendereihe dem „Netzwerk Klimajournalismus" beigetreten. Für das neue Nachhaltigkeitsformat wurde zudem eine Lehrredaktion eingerichtet, die das Angebot an die FS1-Praktikanten ergänzt. „2024 gab es mehr Bewerber denn je für das Praktikumsprogramm", freut sich die Programmleiterin. 19 junge Menschen sind ins Praktikum gestartet. 34 aktive Praktikanten unterstützten 2024 FS1-Produktionen an der Kamera bei Live- und Studioproduktionen, beim Moderieren von Sendungen, bei Schnitt und Postproduktion sowie in der Redaktion. Wirtschaftlich war 2024 das schwierigste Jahr seit Bestand des Senders. Starke Kostensteigerungen mussten aufgefangen werden. „Wir konnten diese Bedrohung knapp aus eigener Kraft bewältigen, besonders mit dem Glück der Tüchtigen, dass noch rechtzeitig die Anhebung der Beiträge des Bunds zu unserer Finanzierung für 2025 erfolgten", so Alf Altendorf , der Kaufmännische Geschäftsführer. „Dank gilt hier besonders den Angestellten von FS1, die durch temporären Gehaltsverzicht eine Überbrückung bis dorthin möglich machten". Jetzt sei die wichtige regionale Partnerschaft mit Stadt und Land Salzburg am Zug, es dem Bund gleich zu tun und ihre weit geringeren, aber nötigen Beiträge ebenfalls anzupassen, betont Altendorf. Schließlich sei das Freie Fernsehen gesellschaftlich wichtig für die pluralistischen Werte unserer Demokratie. „Dafür steht Community TV exemplarisch und glaubhaft." (FS1) Erstmals gibt es heuer ein feierliches Spezial-Programm am 24. Dezember. FS1 überträgt ab 17 live aus der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf – fs1.tv Bilder: FS1