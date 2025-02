LANDESTHEATER / ORF III

13/02/25 Es ist das erste Mal, dass ORF III eine Musiktheaterproduktion aus dem Salzburger Landestheater überträgt: Das vor zwei Wochen uraufgeführte Musical Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bedeuten wird am Sonntag (16.2.) ausgestrahlt und auf ORF ON gestreamt.

„Das Ganze ist gut gemischt aus hübschem Kitsch, gutmütiger Ironie, sanfter Zeitkritik und derbem Schmäh“, befand unser Kritiker Gottfried Franz Kasparek. Er fand sich freilich auch in Momenten zurückversetzt in die Zeiten der Löwingerbühne. Der Komponist Martin Lingnau sei „ein Könner seines Fachs, der für Tempo und Rasanz sorgt, aber auch die Liebe süßlich süffig besingen kann.“ Und a propos Liebe: „Was in der tragischen Oper die Leichen im Finale sind, das sind in der Operette die glücklich vereinten Paare.“ Ingedienzien also, die sich seit jeher in der Operette bewähren.

Der Berichterstatter im Bayerischen Rundfunk war ungefähr so mitgerissen wie das Publikum am Premierenabend: „Großartig, wie die Macher dieses zurecht umjubelten Musicals die Zuschauer immer wieder überraschen. Musikalisch mit einem wilden Mix aus Jodeln, Samba, Tango, Landler, Schlager und Disco-Beats. Dramaturgisch mit sehr überraschenden Wendungen in den Liebesbeziehungen und szenisch mit herrlich ‚schrägen‘ Einfällen zum Pistenvergnügen.“

Die Übertragung, eine Aufzeichnung der Vorstellungen am 6. und 7. Februar im Landestheater) kommt punktgenau zum Ende der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, die ja auch der Anlass des Auftragswerks war. Skiverliebt, inszeniert von Andreas Gergen, der schon Produktionen wie The Sound of Music oder Rock me Amadeus erfolgreich realisierte, kam in Kooperation des Salzburger Landestheaters mit dem dortigen Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, SalzburgerLand Tourismus und dem Schmidts TIVOLI Theater Hamburg zustande. (Landestheater/dpk-krie)

Ausstrahlung am 16.2., 20.15 Uhr, ORF III und auf der Streamingplattform ORF ON – tv.orf.at

Heute Donnerstag (13. Februar) wird das Musical im Epizentrum des imaginären Geschehens aufgeführt, um 19 Uhr auf der Medal Plaza in Saalbach-Hinterglemm.

Aufführungen im Landestheater bis 23. April – www.salzburger-landestheater.at