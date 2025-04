Das Guter-Journalist-Sein einüben

HINTERGRUND / CAMPUS-A.AT 14/04/25 „In diesen politisch und sozial wilden Zeiten brauchen wir Journalismus mehr denn je – zugleich sind die Zeiten auch schwierig für den Journalismus", so Projektleiter Thomas Birkner, Journalismus-Professor an der Universität Salzburg. Ein neues Online-Medium soll helfen, das Gegensteuern zu erlernen: campus-a.at. Es wird vorrangig um Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur gehen: Fünfzehn Studierende der Journalistik an der Paris Lodron Universität Salzburg bilden derzeit eine Redaktion und publizieren mit praxisnaher Anleitung durch die von Hugo Portisch inspirierte campus a Akademie für Journalismus in deren Online-Medium campus-a.at. „Sammle Sterne und steige auf", heißt es auf der Website von campus-a.at. „Am Anfang bist du Volontärin und schlägst Beiträge vor. Die Redaktion gibt sie frei, lehnt sie ab oder empfiehlt dir eine Bearbeitung und gibt dir Tipps." Durch Sterne-Sammeln könne man „zum Redakteur oder zur Redakteurin aufsteigen". Diese können direkt publizieren. „Nach dem campus a-Sternesystem kannst du weiter aufsteigen und Chefin vom Dienst werden. Von da an kannst du auf campus a Verantwortung übernehmen. Du kannst die Beiträge von Volontärinnen freigeben, ablehnen oder eine Bearbeitung vorschlagen." Trotz aller Stolpersteine, die ernsthaftem Journalismus derzeit im Weg lägen, schaue er „als Journalismus-Professor positiv in die Zukunft", sagt Projektleiter Thomas Birkner. „Denn ich erlebe, wie clevere junge Menschen für den Journalismus brennen." Das Projekt wird wirtschaftlich ermöglicht durch die Sponsoren DM und Salzburg AG, die jüngst wegen ihres Engagements fürs Jugendprogramm der Festspiele ins Gespräch gekommen ist. Die Redaktionssitzungen mit Themenbesprechung und -auswahl finden persönlich an der Universität und digital statt, die Begleitung der Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten durch erfahrene Profis erfolgt vorwiegend digital. Jeder publizierte Beitrag wird mit 120 Euro honoriert. „Es ist für uns eine wunderbare Aufgabe, Studierenden, die künftig mit unabhängigem Journalismus die europäische liberale Demokratie absichern werden, Tipps aus dem journalistischen Alltag mit auf den Weg zu geben", sagen Silvia Jelincic und Bernhard Salomon, Leiter der campus a Akademie. (campus-a / dpk-krie) campus-a.at