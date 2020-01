Restlos ausverkauft

FESTIVAL DREI TAGE JAZZ 21/01/20 Das Festival 3 Tage Jazz in der Region Saalfelden-Leogang, fand vergangenes Wochenende, 17. bis 19. Jänner, zum fünften Mal statt. „Erstmals waren alle drei Festivaltage restlos ausverkauft", meldet der örtliche Tourismusverband, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Nexus ausrichtet. Es waren insgesamt neun Konzerte auf drei Bühnen, dem Kunsthaus Nexus, auf der Stöcklalm in Leogang und im Leoganger Bergbau- und Gotikmuseum. Am Donnerstag wurde das Festival mit einem Film eingeleitet: Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei ist ein dokumentarisches Porträt der beiden deutschen Jazzmusiker Rolf (Jahrgang 1929) und Joachim Kühn (Jahrgang 1944), die es unabhängig voneinander zu Weltruhm gebracht haben und trotz ihres hohen Alters immer noch auftreten. Am Freitag (17.1.) wurden die 3 Tage Jazz offiziell im Kunsthaus Nexus eröffnet. Wie jedes Jahr hat Mario Steidl, der künstlerische Leiter, das Eröffnungsprojekt an einen österreichischen Musiker vergeben, diesmal an den Trompeter Lorenz Raab. Sein Septett begab sich auf die Spuren von Miles Davis und nahm das Stück In a Silent Way von Joe Zawinul als Ausgangspunkt für eine musikalische Expedition entlang der Geschichte dieser legendären Aufnahme. Namhafte Musikerinnen und Musiker aus Frankreich, USA, Deutschland, Ungarn und Italien waren in der Region Saalfelden-Leogang vertreten. Darunter der französische Jazz-Saxophonist Émile Parisien, der mit seinem Quartett sein aktuelles Album Double Screening präsentierte. Oder Ken Vandermark, der sich mit den Musikern von Grencsó Collective Special 5 zusammengeschlossen hat. „Klaus Paier, Asja Valcic, Gerald Preinfalk und Patrice Héral setzen neue Maßstäbe im Ausloten der nicht ganz alltäglichen Kombination ihrer Instrumente", sagt Mario Steidl zum Abend im Kunsthaus Nexus. Weitere Höhepunkte waren die Acts des aus Frankreich stammenden Trio Aïrés und der italienische Band Ghost Horse, die mit dem amerikanischen Ausnahmekünstler Dan Kinzelman auftraten. „Der Sonntag im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang stand ganz im Zeichen der österreichischen Musiker", so Mario Steidl: „Der junge Ausnahmemusiker Clemens Sainitzer gab ein Cello-Solo im neu eröffneten Thurnhaus, danach musizierte Gerald Preinfalk mit Klaus Paier." Auf der Stöcklalm am Asitz fand bei freiem Eintritt ein Konzert der Salzburger Blues/Rock Band Brother Buffalo statt. „Die Musiker machten Stimmung mit powervollen Riffs, souligen Stimmen und groovigen Beats." (3 Tage Jazz/dpk) Das nächste Festival 3 Tage Jazz steigt von 22. bis 24. Jänner 202. Das 41. Internationale Jazzfestival Saalfelden wird von 20. bis 23. August stattfinden – www.jazzsaalfelden.com Bilder: Johannes Radlwimmer (1) und Michael Geißler (2)