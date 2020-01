Geld fürs Sudhaus tröpfelt zu spärlich

HINTERGRUND / KULTURPOLITIK / HALLEIN 29/01/20 „An unserer Vision halten wir fest: In fünf Jahren gibt es ein offenes Kulturhaus in und für Hallein." Das versichert der Sudhaus-Vorstand in einem Offenen brief an die Halleiner Kultur-Stadträtin Rosa Bock. Zentrale Aufgabe des Vereins sei die Vernetzung und Sichtbarmachung regionaler Künstler und Kulturschaffender und „das Vorantreiben gemeinsamer kulturpolitischer Themen zusammen mit dem Dachverband Salzburger Kulturstätten", heißt es auf der Sudhaus-Homepage. Es sieht freilich so aus, dass die lokale Politik dieses Vorantreiben nicht so sehr goutiert. Jedenfalls beklagt der Vereinsvorstand – Simone Seymer, Katrin Petter, Helfried Hassfurther, Bettina Pann und Laila Huber – in den Offenen Brief, dass „Unstimmigkeiten in Bezug auf die Förderung des Vereins von Seiten der Stadt" bestünden. „Die infrastrukturellen Fixkosten des ersten Quartals sind nicht gedeckt", mündlich zugesagte Verbindlichkeiten seien „ohne Begründung und Vorwarnung nicht eingehalten" worden. Der Verein Sudhaus entstand aus einer Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, nachdem Friedl Bahner, der langjährige und äußerst verdienstvolle Leiter des Kulturforum Hallein, sich 2015 zurückgezogen hatte. Nun kündigt der Vereinsvorstand in dem brief an die Kulturstadträtin an, dass das Sudhaus (in dem historisch bedeutsamen Gebäude am Oberen Markt 1) „in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt" werde. Der neue Vorstand habe mit Jahresbeginn seine Tätigkeit aufgenommen, er „stellt den Verein derzeit auf neue Beine mit neuem Namen, neuen Strukturen, Themen, Zielen und Visionen." Bei dem für Hallein geplanten Kultur-Leitbild „möchten wir uns als Kooperations- und Vernetzungspartner einbringen und dieses mitgestalten", das sei „ein klares Bekenntnis". Nun gehe es also für den verein darum „die Statuten zu überarbeiten, neue Räume zu finden, das Jahresprogramm 2020 zu erstellen und neue Anträge bei Stadt, Land und Bund einzureichen". „Je nach Ergebnis der zu erwartenden Fördermittel" werde der Verein sein Programm anpassen. (Sudwerk/dpk-krie)