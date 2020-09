KOMPONISTENFORUM MITTERSILL

11/09/20 Unter dem Motto #for future widmet sich das Komponistenforum Mittersill von 14. bis 21. September „Visionen von einer Kunst, die den aktuellen vielfältigen Krisen standhalten will“.

Von Heidemarie Klabacher

„Hinter dem Thema #for future verbirgt sich die Sorge um unsere Zukunft in Bezug auf die vielfältigen Krisen, die unsere Gesellschaft zur Zeit schütteln. Wenn jede Krise auch Chance ist, hat auch die aktuelle das Potential der Läuterung. Kann uns die Kunst diesen unbekümmerten Weg weisen? Welche Art Kunst brauchen wir dazu?“ Das fragen sich selbst und ihr Publikum die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Komponistenforums Mittersill 2020. Besonders gehen soll es von 14. bis 21. September um „Kommunikation, Vermittlung und vielfältige Kontakte, auf die wir lange verzichten müssen/mussten“. Im Zentrum stehen soll „die wichtigste Partnerin der Kunst, das Publikum“.

Man wolle versuchen, den Kontakt zum Publikum, den Austausch mit der Bevölkerung zu suchen und zu intensivieren. „Nicht online und digital, sondern persönlich und analog“, etwa mit einem „Pop up-Café als Treffpunkt für ungezwungene Gespräche“ oder mit Mini-Konzerten in privaten oder halböffentlichen Räumen. „Wir hoffen, dass der Verlauf der Viruspandemie eine Durchführung des Forums erlauben wird“, so Wolfgang Seierl von der ARGE Komponistenforum Mittersill.

Vor 25 Jahren wurde mit einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 50. Todestages von Anton Webern der Grundstein für das Komponist*innenforum Mittersill gelegt. Heute verstehe man sich, so Seierl, als „dynamische Plattform, als lebendiges Denkmal für den visionären Künstler Anton Webern“.

2020 steht Weberns 75. Todestag im Kalender. Die Musik des Komponisten, der versehentlich von US-Soldaten in Mittersill erschossen worden ist, ist aktuell wie eh und eh. Das kofomi, als „lebendiges Denkmal“ ist 25 Jahre später noch immer „vielfältig, interdisziplinär und gegenwärtig“.

Anton Webern (1883-1945) ist das Konzert am 15. September in der St. Annakirche gewidmet,

ebenso die Vorführung des Films Geblendeter Augenblick von Gert Jonke am 16. September in den Lichtspielen Mittersill. Enthüllt wird eine Gedenktafel am damaligen Wohnhaus Weberns.

„Initialzündung für das Forum ist eine rote Rakete.“ So beschreibt Wolfgang Seierl die Eröffnungsperformance Rdeča Raketa am 14. September mit Maja Osojnik, Matija Schellander und Patrick K.-H. Das Österreichische Ensemble für Neue Musik (oenm) ist zum dritten Mal zu Gast in Mittersill. Katharina Czernin und Ulrich Drechsler arbeiten im Rahmen eines Workshops mit den

Schülerinnen und Schülern des BORG Mittersill, Präsentation am Freitag 18. September. Am selben Freitag spricht Ulrich Drechsler über Die Wiederentdeckung der Intuition, am Sonntag lädt Katharina Czernin zu einer Performance im Freien. Werkstattkonzerte und das Schlusskonzert am 21. September bieten Einblicke in die Arbeitsprozesse und Ergebnisse des Forums, das sich, so Wolfgang Seierl, „auch unter aktuell erschwerten Bedingungen einen intensiven Austausch mit dem Publikum und der Öffentlichkeit wünscht“.

Das Komponistenforum Mittersill wurde 1996 von Wolfgang Seierl und Christian Heindl also als „lebendiges Denkmal“ für den Komponisten Anton Webern gegründet, der 1945 in Mittersill unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Die Ergebnisse des jeweils zehntägigen Zusammenseins und Zusammenarbeitens von fünf bis sechs Composers in Residence, einem Artist in Residence und einem Ensemble in Residence „inmitten der Mittersiller Bergwelt“werden in Publikationen, Radiosendungen und jeweils einer CD-Produktion dokumentiert. Dazu wurde 1998 das Label ein_klang records gegründet.

Im Rahmen des Komponistenforums findet jeweils ein Symposium statt, „in dem der Dialog zwischen Wissenschaft, Kunst und Hintergrundthema des Forums im Mittelpunkt steht, erläutert Wolfgang Seierl. Die Einbindung von Kindern, Jugendlichen, Schülern und Studenten ist ein Anliegen, „das wir im Rahmen von Workshops und Stipendien für noch in Ausbildung befindliche Musikschaffende realisieren“, erklärt Wolfgang Seierl.

Kofomi ist nicht nur Mittersill: Die Veranstaltungsreihe in der INSEL Retz ist ebenfalls als Plattform für Kommunikation und Austausch unter Kunstschaffenden konzipiert mit Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Perfomances und Lectures.

kofomi Mittersill von 14. bis 21. September - kofomi.com

Bilder: kofomi (1); Patrick K. H. (2)