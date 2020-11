Regionalmuseen für Couch-Potatoes

f Share Tweet HINTERGRUND / MUSEUM ONLINE 12/11/20 Die Aktion Museum online hat schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr begonnen. Sie ist – Corona sei's geklagt – immer noch aktuell. Aber die Sache hat natürlich auch etwas Gutes: Wer hat schon Zeit und Gelegenheit, Heimat- und Regionalmuseen in solcher Menge zu besuchen? Der Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen und FS1 machen gemeinsame Sache. Salzburger Regionalmuseen bieten digitale Führungen – jede Woche kommt auf FS1 ein kostenloses Video dazu. Inzwischen sind vier Touren veröffentlicht und mehr als zwanzig Ausstellungen abgedreht. Insgesamt ist das Projekt auf fünfzig Museen ausgelegt. Die Beiträge werden auch auf YouTube archiviert. Angestrebt sei eine „sehr direkte und ungeschminkte Produktionsweise“, heißt es. Des Budgets wegen, aber auch um den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl zu vermitteln, einer realen Führung beizuwohnen. „Besonders in diesen Zeiten ist ein solches Angebot ungeheuer wichtig. Die Kulturvielfalt des Landes muss weiterhin so gut wie möglich für die Bevölkerung sichtbar und zugänglich sein“, sagt Landesthauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. „Unser Projekt zeigt einer breiten Masse, was unsere Regionalmuseen draufhaben und das in einer so schwierigen Zeit für Kunst und Kultur“, erklärt Ingrid Weese-Weydemann. Sie ist Initiatorin und Projektleiterin von Museum Online. „Gleichzeitig können wir einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen bieten.“ Ingrid Weese-Weydemann leitet das Museum Fronfeste in Neumarkt am Wallersee. „Dort verwirklichen wir heuer beispielsweise einen digitalen Adventkalender, unterstützt durch moderne Augmented-Reality-Technik.“ Aber es ist wie in eigentlich allen Bereichen der Kultur: Das Virtuelle kann den tatsächlichen Besuch nicht ersetzen. „Ich sehe unsere Aufgabe aktuell darin, Appetit auf mehr zu machen. Wer schafft es denn sonst schon innerhalb eines Abends, in drei Museen im ganzen Bundesland Salzburg gewesen zu sein?“ Die beiden bisherigen Lockdowns waren zeitlich für die Regionalmuseen nicht so verheerend wie für viele andere Kultureinrichtungen. Ingrid Weese-Weydemann erklärt: „Die derzeitigen corona-bedingten Schließungen betreffen zum Glück nur sehr wenige Häuser, weil ein Großteil in der kälteren Jahreszeit ohnehin keinen Betrieb hat. Allerdings passiert genau in dieser Zeit sehr viel im Hintergrund. Die Wintermonate sind für Museen die perfekte Zeit für die Restauration von Objekten und der Planung neuer Ausstellungen.“ Museum Online ist ein gefördertes Projekt des Landes Salzburg, des Landesverbandes Salzburger Museen und Sammlungen in Kooperation mit FS1, dem freien nicht kommerziellen Community-Fernsehen für Salzburg. Drehtermine sind noch frei. Interessierte Salzburger Regionalmuseen können sich beim Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen anmelden. In den kommenden Wochen werden die Beiträge über das Museum Schloss Ritzen in Saalfelden, das Mühlenensemble am Gasteiner Höhenweg sowie das Waggerl Haus Museum in Wagrain gesendet. (Landeskorrespondenz/dpk-krie) Die Beiträge von „Museum online“ in FS1 – fs1.tv Bilder: Filmstills Weiter >