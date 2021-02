LUNGAUER KULTURVEREINIGUNG

04/02/21 Jonny Cash und die Beatles in der Tamsweger künstlerei? Natürlich nicht. Ersterer weilt schon seit 2003 nicht mehr unter den Lebenden, und die Beatles sind auch nicht mehr komplett. Gut, dass es Musikkonserven gibt...

Jedenfalls gibt’s ab sofort von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 12 Uhr „ein Konzert mit internationalen Musikgrößen auf der Bühne der künstlerei“, meldet die Lungauer Kulturvereinigung: „Über den Postplatz in Tamsweg hinweg“ werde man die Stimmen von Cat Stevens, Jonny Cash, Herbert Pixner, Eddie Vedder, der Beatles und vieler anderer hören. „Man glaubt es kaum, es gibt noch laute Musik.“ Sogar vor dem Mittagessen...

Überhaupt: Als sich im Jänner herauskristallisiert hatte, dass der Lockdown doch noch andauern wird, hat die Lungauer Kulturvereinigung begonnen, unter der Devise „Kunst im Lungau ... macht keine Pause!“ kleine Künstlerporträts auf ihrer Facebookseite zu veröffentlichen. „Wir stellen Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zum Lungau vor, die man kennen sollte und mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben“, so Robert Wimmer. Seither also kommt fast jeden Tag ein neues Porträt zu diesem KünstlerInnen-Kalender dazu.

Gestern Mittwoch (3.2.) hielt man bei Folge zwölf. Sie galt dem 1978 geborenen Bartholomäus Kinner, der im Lungau aufgewachsen ist, aber wie so viele andere kreative Köpfe aus diesem Landesteil in Wien lebt und arbeitet. Ein interessanter, vielfältiger Lebenslauf: In Tamsweg zum Schmied ausgebildet, hat er dann die Bildhauerschule in Hallein besucht und in weiterer Folge in Wien nicht nur an der Akademie der bildenden Künste ein Studium für Textuelle Bildhauerei absolviert, sondern auch am Konservatorium Kirchenmusik studiert. Seit 2015 unterrichtet er in den Metallwerkstätten der Akademie der bildenden Künste. Fürs Stift Klosterneuburg entwickelte Kinner von 2014 bis 2018 das Erscheinungsbild des Lesesaals der Bibliothek und des Musikarchivs.

Auch Elke Schmölzer, die am Tag zuvor porträtiert wurde, ist in Tamsweg aufgewachsen, und auch sie hat der Weg an die Akademie der Bildenden Künste nach Wien geführt, wo sie unter anderem bei Arnulf Rainer und Gunther Damisch studierte. Es gibt aber auch Wege in den Lungau: Elisabeth Strauß, die als freischaffende Künstlerin in St. Margarethen lebt, stammt eigentlich aus Vorarlberg und hat in Graz Dekorative Gestaltung und Bühnenbildnerei gelernt.

Weitere Künstlerinnen und Künstler, die man bisher auf der Facebook-Seite der Lungauer Kulturvereinigung kennen lernen konnte: die Filmemacher Ivette Löcker und Michael Pfeifenberger, den Sänger Rafael Fingerlos, die Geigerin Anna Dekan-Eixelsberger, die Harfenistin Ulrike Neubacher und den Jazz-Pianisten Rudi Wilfer. Reinhard Simbürger ist Mitglied der Querschläger. Martin Gautsch ist bildender Künstler. Eine besonders Vielseitige ist die Veronika Sophie Klammer, die sich als „Kunstaktivistin“ bezeichnet: Sie ist Gold & Silberschmiedin, Gestalt-Therapeutin, Musikerin, Malerin und leitet die Galerie Tauernarche in Mauterndorf. (LKV/dpk-krie)