Endlich sperren auch die Burgen auf

SALZBURGER BURGEN UND SCHLÖSSER 12/05/21 Wär's nicht sehr unerfreulich, müsste man drüber schmunzeln: Salzburgs Burgen und Schlösser, von der Festung bis Burg Mauterndorf, laufen nicht als Museen, sondern als Freizeiteinrichtungen. Drum haben sie noch zu, aber am 19. Mai dürfen sie aufsperren. Also zugleich mit den Fitnesstudios, was sogar eine gewisse Logik hat. Schon mal hinaufgekeucht auf die Burg Hohenwerfen? Ab 19. Mai öffnen die Festung Hohensalzburg, die Erlebnisburg Hohenwerfen und die Burg Mauterndorf wieder täglich die Pforten. Auf Hohenwerfen nutzte man die coronabedingte Pause für zahlreiche Arbeiten an der historischen Bausubstanz. Wichtigste Neuerung: Die Burgkapelle wurde aufwändig saniert und die Sonderausstellung über den Mythos Jackl – Zauberer und Hexen in Salzburg geht ins zweite Jahr. Auf vier Ebenen des historischen Zeughauses tauchen Besucher unter den Themen „Fantasie, Angst und Schutz, Feuer und Hexenkulte heute" in die Welt der Hexen und Zauberer ein – von den Geschehnissen rund um die Salzburger Hexenprozesse bis zu aktuellen Zauberkults auf der ganzen Welt. Das Highlight auf Burg Hohenwerfen sind sowieso die zweimal täglich stattfindenden Flugvorführungen des historischen Landesfalkenhofes. Dabei und im Falknereimuseum gewinnt man Einblicke in ein uraltes Jagd-Handwerk. Au ch in der Burg Mauterndorf wurde die Burgkapelle erst vor kurzer Zeit restauriert. Die Burg war angesichts des wichtigen Handelswegs über die Alpen, der hier vorbei führte, eine wichtige Mautstelle. Daher kommt auch der Name. Der über siebenhundert Jahre alten Wehrturm kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Und dann natürlich die Festung. Im liebevoll gestalteten Magischen Theater gehen die Besucher der Fürstenzimmer auf eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte des Bauwerks. Es ist mit Musik, Lichteffekten und Videoinstallationen ein Erlebnis für alle Sinne und zieht Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann. Die Fürstenzimmer mit dem Magischen Theater sind ebenso wie das Rainer-Regiments-Museum, das Festungsmuseum und das Marionettenmuseum täglich mit dem All-Inclusive Ticket zu besichtigen. Es ist ratsam, online Ticket und Besichtigungstermin zu buchen, vor Ort sind nur Restkarten verfügbar – www.salzburg-burgen.at Bild: Martina Hamburger Weiter >