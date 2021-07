Mountain Track und Ceramic Dog

JAZZFESTIVAL SAALFELDEN 05/07/21 Das 41. Jazzfestival Saalfelden von 16. bis 22. August bringt sechzig Konzerte, vierzig davon bei freiem Eintritt. Dreißig Termine werden von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern bestritten. Christian Reiner ist als Artist in Residence mit fünf Projekten in Saalfelden zu Gast. Von Heidemarie Klabacher „Mit der Hauptbühne und den Short Cuts – den Herzstücken unseres Festivals – kehren wir dieses Jahr wieder mit jenen Bühnen zurück, die ganz besonders internationalen Formationen gewidmet sind." Der hohe Anteil an österreichischen Formationen zeige, wie lebendig sich der Jazz in Österreich aktuell präsentiert", so Mario Steidl der künstlerischer Leiter und Produktionsleiterin Daniela Neumayer zum Programm 2021. Durch die 2019 gesetzten Veränderungen sei es im vergangenen Jahr überhaupt erst möglich gewesen, „die neu eroberten Räume für ein alternatives Festival, den Jazz Saalfelden Weekender, zu nutzen". Mit geführten Wanderungen und einer Biketour zu Konzerten auf den Bergen, wollen Steidl und Neumayer ihrem Publikum zudem die Möglichkeit geben, „auch die schöne Umgebung von Saalfelden Leogang noch intensiver zu erkunden und zu erleben". Man schließt an die aus der Not geborenen Veränderungen 2019 an und behält das Positive: „Wir nutzen die neuen Räume weiterhin und bauen diese weiter aus, wie etwa mit der Otto-Gruber-Halle, einer leer stehenden Konstruktionshalle aus den 50er Jahren, aber auch mit Konzerten in der freien Natur." Die Buchbinderei Fuchs wird wieder zum Begegnungsort für improvisierende Musikerinnen und Musiker, der erstmals überdachte Stadtpark „zum Treffpunkt für internationales und einheimisches Publikum". N eu ist der Festivalstart am Montag: „Mit geführten Wanderungen und einer Biketour zu Konzerten auf den Bergen wollen wir unserem Publikum ermöglichen, die schöne Umgebung von Saalfelden und Leogang noch intensiver zu erkunden und zu erleben", so schildert Mario Steidl die intensivierte Verbindung von Natur und Kultur. Und auch im Kunsthaus Nexus werden bereits ab Montagabend Konzerte stattfinden. Geld? Das Gesamtbudget des Jazzfestivals Saalfelden beläuft sich auf 650.000 Euro. Losgehen wird es also am 16. August mit „Mountain Tracks" auf der Tonspurenbühne Bergstation Asitz Leogang und der Mountain Stage Asitz Leogang. Es spielt die österreichische Formation Sain Mus+. Auf der Hauptbühne startet das Festival mit 20. August, gelistet sind Angelika Niescier, KUHN FU VI feat. Tobias Delius & John Dikeman und die amerikanischen Formationen Craig Taborn Trio und Irreversible Entanglements. Mit dem Eintreten der erwarteten Lockerungungen im Kulturbereich geht es tatschlich ans Eingemachte: „Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte auf der Main Stage, den Short Cuts, der Biketour und den Konzertwanderungen können ab sofort online erworben werden". Ganz überstanden ist Covid natürlich noch immer nicht: „Eine etwaige Registrierungspflicht bei den kostenlosen Konzerten hängt von der im August geltenden Covid-19 Verordnung ab, die derzeit leider noch nicht vorliegt." Bilder: Jazzfestival Saalfelden / Selina Hörl Das 41. Jazzfestival Saalfelden von 16. bis 22. August - www.jazzsaalfelden.com

