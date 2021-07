Die reset-Taste gibt es nicht

MITTERSILL / KOFOMI 15/07/21 „Die reset-Taste gibt es nicht, , wohl aber Wege zu einem Neuanfang." Weil ein solcher nun gefragt sei, hat Wolfgamng Seierl zum 25-Jahre-Jubiläum des kofomi Mittersill das Thema reset vorgegeben. Nun steht auch der Termin fest: 11. bis 18. September. „Mit reset meinen wir, dass es heute vor allem darum geht, aktuelle Bedingungen, entstandene Defizite und neue Strategien zu diskutieren bzw. in unserer Arbeit zu fokussieren und die aktuellen Herausforderungen anzunehmen." Das erklärt kofomi-Leiter Wolfgang Seierl. Die vielfältigen Krisen wie Klimawandel, Pandemie und Fluchtbewegungen seien vor allem unserer Lebensweise geschuldet, die es zu überdenken und zu ändern gilt, auch in der Kunst." Vor diesem Hintergrund also begeht die seit einem Vierteljahrhundert bestehende Einrichtung ihr Jubiläum. „25 Jahre kofomi heißt 25 Jahre Begegnung, Austausch und Kunstschaffen quer durch Nationen und Genres, 25 Jahre Musik- und Kulturgeschichte, die alle am kofomi Beteiligten geschrieben haben bzw. geschrieben haben werden", so Seierl. Die queere Performancegruppe Kerosin95 eröffnet die Veranstaltungsreihe am 11. September. Starke und vor allem bunte Stimmen wird man in weiterer Folge hören, etwa die Komponistin und Pianistin Belma Bešli-Gál (Bosnien/Österreich), die Bassistin und Singersongwriterin Andrea Fränzel, der Komponist Michael Mautner, die Medienkünstlerin Maria Morschitzky, die japanische Tänzerin und Choreographin Toshiko Oka, die Multimediakünstlerin Katharina Reich, die Schriftstellerin und Regisseurin Marlene Streeruwitz und der Kontrabassist Alfred Winter. Stalltänze heißt das Video und die Performance von Barbara Maria Neu. In zehn performativ-musikalischen Szenen aus dem Alltag einer selbstständigen, allein lebenden, feministischen Bio-Landwirtin bewegt sich Barbara Maria Neu mit ihrer Klarinette von Szene zu Szene und greift Themen wie die Rolle der Frau am Land oder Vorurteile gegenüber dem bäuerlichen Alltag auf. Das traditionelle kofomi-Konzert am 15. September in der St. Annakirche ist in diesem Jahr Helmut Langer ( 2020), Schachernbauer und Mitbegründer wie Förderer des kofomi seit Anbeginn, gewidmet. Den Workshop mit den Schülern des BORG Mittersill wird Sigrid Langrehr leiten und begleiten. Ebenfalls im BORG findet am 18. September das Schlusskonzert mit Ergebnissen des Forums bzw. Beiträgen der Forumsteilnehmern statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (kofomi) kofomi 2012, von 11. bis 18. September in Mittersill – www.kofomi.com Bilder: kofomi