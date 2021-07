Seiltanz mit Freakshow und Mülltonne

VOLXOMMER THEATERFESTIVAL 22/07/21 Der fünfte VOLXOMMER steigt von 26. Juli bis 15. August in Saalfelden, Leogang und Lofer. Das Theater Ecce bringt alte und neue Stücke. Fünf Theater-Produktionen und eine Tanzperformance, Gespräche, Konzerte und eine inklusive Workshopwoche stehen auf dem Programm. Das Motto, wie immer beim Theater Ecce – Vielfalt statt Einfalt. Von Heidemarie Klabacher Die Produktion Einkaufstempel. Ich Biomüll hatte jüngst im Rahmen der Sommerszene im Europark Premiere. „Wo lassen sich Auswirkungen des modernen Konsums besser untersuchen als in einem Einkaufszentrum", umreißt Reinhold Tritscher den Hintergrund. Infrage stellen will man Konsum als Freizeitgestaltung und die Folgen. „Nach dem Auspacken und Konsumieren gehört der Müll wieder entsorgt." Nun kommt die Produktion zum VOLXOMMER. Auf's Land übersiedeln auch Die Geschichte von den Pandabären und das Märchenstück Der Drachenberg von basierend auf auf Motiven aus chinesischen Volksmärchen. Das Theater Ecce bringt die deutschsprachige Erstaufführung – Vielfalt statt Einfalt – als Schauspiel mit Akrobatik und Livemusik. Die fast schon ein wenig legendäre Produktion Der Elefantenmensch von Bernard Pomerance wird wieder aufgenommen: „Die Freaks und das Besondere haben in den Produktionen des Theater Ecce seit 25 Jahren ihren fixen Platz auf der Bühne." Im Stück Der Elefantenmensch bewege man sich, so Reinhold Tritscher, „auf dem schmalen Grat zwischen Inklusion und dem Zur-Schau-Stellen der Beteiligten, zwischen Ausbeutung und Empowerment". Gehen soll es jedenfalls um die Würde des Menschen. In der Tanztheaterproduktion Esperanza – Hoffnung, einer Gastveranstaltung mit Samira Kirschhofer, sucht eine Frau ihre Identität. Russische Nationalpost – Lachkabinett für einen einsamen Rentner heißt das Stück von von Oleg Bogajev, dessen Deutschsprachige Erstaufführung beim VOLXOMMER Jurek Milewski als großes Solo spielt: Iwan Sidorowitsch, einsam nach dem Tod seiner Frau, fängt an, Briefe zu schreiben. Im Namen des Intendanten des staatlichen Fernsehens, des Präsidenten oder von Königin Elisabeth II. schreibt Iwan Sidorowitsch sich selbst und gibt selbst Antwort.

Peter Blaikner hat diesmal kein Stück geschrieben, sondern Gedichte des persischen Wissenschaftlers und Poeten Omar Khayyam (1048-1131) nachgedichtet, zu Liedtexten zusammengefügt und vertont. Konzert & CD-Präsentation steigen beim VOLXOMMER auf Schloss Ritzen. Hidden Language ist ein Gastspiel der b.m-w dance company. Experimentiert wird „mit der Welt der Einschränkungen, der Starre, der unkontrollierbaren Bewegung und der verschobenen Wahrnehmungen" im Krankheitsbild Parkinson. Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen des VOLXOMMERS am 29. Juli vom MMC – Mobile Music Club mit Joschi Öttl Trompete, Chris Kronreif Sax und Klarinette, Gernot Haslauer Sousaphon, Chris Neuschmid Gitarre & Gesang und Robert Kainar Percussion. Vor dem Konzert geht es, passendes Wetter vorausgesetzt, a la Marching Band wenn schon nicht durch New Orleans, so doch durch Saalfelden. In den Tagen zuvor findet von 26. bis 30. Juli für „Kinder, Wachsende und Erwachsene" die Inklusive Workshopwoche Palast der Wunder II statt. VOLXOMMER von 26. Juli bis 15. August - www.theater-ecce.com