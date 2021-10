KURZFRISTIG ABGESAGT!

14/10/21 „Ein JUGENDimproTHEATERTAG in dieser Form ist auch für uns eine neue Erfahrung“, sagt Veronika Pernthaner-Maeke vom Salzburger Amateurtheaterverband. „Es ist ein neues Format, mit dem wir Jugendlichen wieder die Türen ins Theater öffnen wollen.“

Zum ersten Mal ein JUGENDimproTHEATERTAG also - am kommenden Sonntag (17.10.) in Abtenau. „Es sind keine Proben und auch keine Theatererfahrung nötig. Jeder und jede kann kommen und ausprobieren, ob die Bühne (noch) Spaß macht“, so Veronika Pernthaner-Maeke, selbst erfahrene Laientheater-Regisseurin. Das Wort „noch“ ist in diesem Fall ganz entscheidend. „Die Schul- und Jugendtheater sind von den Einschränkungen durch die Pandemie besonders betroffen. Jugendliche dürfen seit März 2020 nicht Theater proben und spielen. Das ist eine Zumutung, und es muss ein nachhaltiger Verlust in unserer Gesellschaft befürchtet werden.“

S o soll's ablaufen: Treffpunkte sind um 9.30 Uhr am Bahnhof Golling (ein Bus steht bereit) oder um 10.30 Uhr in der NMS Abtenau. Dann gibt es bis 16.15 Uhr Workshops. „Impro-Coaches aus Österreich und Bayern stehen bereit.“ Das soll ganz zwanglos ablaufen. „Die Jugendlichen können einfach Theaterschnuppern und vor allem einen gemeinsamen, kreativen Tag mit gleichgesinnten verbringen“, so die Amateurtheaterverbands-Leiterin.

„Es gibt keinen öffentlichen Auftritt, sondern eine abschließende gemeinsame Session, in der alle mitmachen dürfen, aber niemand mitmachen muss.“ Diese Session wird anderthalb Stunden dauern (ab 16.30 Uhr). Schließlich geht es weiter mit einem Theaterbesuch, das Ensemble MUS_EN zeigt im Theater Abtenau das Musical Im weißen Rössl.

„Wir sind überzeugt“, versichert Veronika Pernthaner-Maeke, „Impro-Theater ist das Gebot der Stunde für junge Theaterinteressierte.“ (Amateurtheaterverband/dpk-krie)

Kurzfristig abgesagt!