Emailwerk, voll grün

f Share Tweet SEEKIRCHEN / KULTURVEREIN KUNSTBOX 28/12/21 „Wir haben die Zeit des Lockdowns auch genutzt, das Emailwerk in Sachen Nachhaltigkeit auf das nächste Level zu heben“, erklärt Verena Fellinger. Seit März 2021 trägt das Emailwerk die Bezeichnung Green location. Und nächstes Jahr will man Streetdance sogar mit Fahrrad-generierter Energie beschallen und erleuchten. Das Emailwerk trägt als Green location auch das Österreichische Umweltzeichen.„Das bedeutet: Nachhaltigkeit für Publikum, Künstlerinnen und Künstler und alle Mitarbeiter“, freut sich Verena Fellinger. „Für unsere Gastronomie ein weiterer Schritt, die Gäste nur mehr mit biologisch angebauten und fair gehandelten Lebensmitteln, bevorzugt aus der Region, zu versorgen. Darauf sind wir sehr stolz.“ Verena und Leo Fellinger (sie ist Geschäftsführerin, er Vorsitzender des Vereins Kunstbox) berichten in diesem Zusammenhang auch von dem Ideenwettbewerb Stadt schreibt Zukunft. Wie attraktiv ist der ländliche Raum für das nachhaltige Leben und Arbeiten? Wie stärken Menschen auf dem Land die Regionalkultur ihrer Heimat? Wie sichern und stärken wir in Zukunft die Identität unserer Stadt, die einen starken Umwelt- und Naturbezug aufweist? „Die Antworten aus der Bevölkerung zu diesen spannenden Fragen werden wir also erst im Frühjahr nächsten Jahres kennen.“ Die Einreichfrist wurde nämlich bis Ende März 2022 verlängert. Im Vorfeld gab es Workshops und ein Symposion. Rückschauend auf das vergangene, von Corona-Schließungen bestimmte Jahr sehen Verena und Leo Fellinger auch manch Positives. „Die erzwungene Abwesenheit von 'echtem' Publikum im ersten Halbjahr hat uns herausgefordert, unsere Technik an die Bedürfnisse anzupassen. Wir haben das Emailwerk streamingfähig gemacht.“ So hat man nicht nur das ReCycling-Konzert von Manu Delago vom Emailwerk aus gestreamt. „Wir haben angesichts der Tatsache, dass das erste Halbjahr nahezu zur Gänze ausgefallen war, unsere Sommerpause weitgehendst abgesagt und auch im Juli und August das Emailwerk bespielt. Die Menschen, die gerade nicht im Urlaub waren, freuten sich, dass endlich wieder etwas stattfand.“ Da sei ein neues Format herausgekommen: Sing den Sommersong. Diese Folge von Einzelabenden richtete sich an Menschen, die auch in den Ferien- und Urlaubszeiten nicht auf das Singen verzichten wollen. „Das wurde sensationell gut angenommen.“ Eben wegen solcher Erfahrungen blickt man jetzt auch einigermaßen optimistisch in die Zukunft. „Unser Schwerpunktthema für die nächsten beiden Jahre heißt Lebensräume und ist inhaltlich ganz der Nachhaltigkeit gewidmet“ Auch ein völlig neues Projekt, das sich vornehmlich an die Jugend richtet, geht in diese Richtung. Bike the Beat soll eine Streetdance-Veranstaltung werden, für die Besucherinnen und Besucher den Strom selbst erzeugen sollen. „Mit zehn Fahrrädern, die einen Generator antreiben.“ Verstärkt wolle man sich auch mit dem Thema Fotografie auseinandersetzen. Wenn alles gut geht, kann es im Emailwerk am 8. Jänner losghehen, mit Manu Delago: Dieser werde „mit seinem neuen Solo-Programm vor seiner Tour mit Björk noch einen Abstecher nach Seekirchen machen“, so die Fellingers. „Circadian ist eine akustische Reise durch die verschiedenen Schlafzyklen, von REM über Leicht- und Tiefschaf bis zu einem abrupten Erwachen“. Eine der Inspiraitionsquellen zur Show war etwa Delagos „persönlicher Schlafentzug während seiner zahlreichen internationalen Tourneen mit Björk, Olafur Arnalds, Cinematic Orchestra und Anoushka Shankar“. In in den diversen Lockdwons wird er dann auch zum Schlafen gekommen sein. (Emailwerk / dpk-krie) www.kunstbox.at Bilder: dpk-krie (1);www.kunstbox.at (1) Weiter >