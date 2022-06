Literatur findet Land

f Share Tweet TAURISKA / LITERATUR FESTIVAL 2022 21/06/22 Zum vierten Mal laden der Verein Tauriska und der Autor Florian Gantner zu Literatur findet Land nach Neukirchen am Großvenediger. „V om 23. bis 26. Juni soll die Literatur im Zentrum stehen, bei Lesungen und Performances von insgesamt 15 Kulturschaffenden.“ Zur Eröffnung am Donnerstag (23.6.) erwartet werden der Autor Radek Knapp, der Musiker und Autor Thomas Mulitzer sowie die Poetry Slammerin Anna-Lena Obermoser, die am Freitag (24.6.) gemeinsam mit der Geigerin Sarah Dragovic auch im Pavillon performen wird. Danach werden im Garten des Gasthofs Pferdestall Gabriele Kögl und Clemens Berger aus ihren aktuellen Romanen Gipskind und Der Präsident lesen: „Die eine lässt, im Geiste Franz Innerhofers, eine Kindheit in der österreichischen Provinz der 60er und 70er Jahre auferstehen, der andere erzählt die 'wahre' Geschichte eines burgenländischen Auswanderers, der zum Doppelgänger des US-Präsidenten avancierte.“ Am Samstag (25.6.) wird vormittags Radek Knapp am Wildkogel aus seinem Roman Der Gipfeldieb lesen. Abends ist dielesebühne zu Gast im Tauriska-Kammerlanderstall, „ein Lese-Performance-Konzept, das erstmals außerhalb von Wien gastiert“, so der Kurator Florian Gantner. Den Abend wird eine Lesung von Andrea Grill beschließen, die in ihrem aktuellen Roman Cherubino von einer Sängerin erzählt, die zwischen Kind und Karriere (und einer Hauptrolle bei den Salzburger Festspielen) steht. Sonntag vormittag geht Harald Darer mit seinem Roman Mongo der Frage nach, was sich in einer Familie verändert, wenn ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt. Den Abschluss von Literatur findet Land gestaltet der Festivalintendant Florian Gantner, dessen aktueller Roman So viel man weiß von Albanien nach Wien und – in der Erinnerung? – immer wieder zurückführt. Begleitet wird der Autor vom albanischen Gitarristen Alfred Bushi. (Verein Tarusika / dpk) Literatur findet Land – 23. bis 26. Juni in und um Neukirchen am Großvenediger –

