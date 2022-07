Späte Heimkehr der Heiligen

BURG HOHENWERFEN 01/07/22 Es kann einem schlecht ergehen als Heilige oder Heiliger, wenn man – wir reden von Skulpturen – eigentlich restauriert werden sollte, aber den Weg zum originalen Aufstellungsort nicht mehr findet. So erging es einer heiligen Katharina und einem unbekannten heiligen Bischof aus der Burg Hohenwerfen. In den späteren 1940er Jahren wurden die gotischen Figuren aus dem 15. Jahrhundert zum Zweck der Restaurierung an das Städtische Museum (heute: Salzburg Museum) übergeben. Von dort kamen die Heilige Katharina (1420) und der Bischof (1410) allerdings nicht mehr zurück auf die Burg Werfen. Stattdessen gelangen sie aus nicht restlos geklärten Gründen in den Besitz der Residenzgalerie. Aus Dokumenten zwischen 1952 und 1966 geht hervor, dass in jener Zeit der Leihverkehr mit Kunstgegenständen zwischen den Liegenschaften geradezu florierte. Dabei kam es offenbar zu einer Verwechslung und die Skulpturen wurden fortan als Eigentum der Residenzgalerie betrachtet. In den 1990er Jahren hat man schon einmal die rechten Besitzverhältnisse zu ergründen versucht und es wurde damals sogar Klimamessungen in der Burgkapelle angestellt (Holzfiguren sind empfindlicher, als der Laie glaubt). Aber das verlief damals irgendwie im Sand. Erst anhand kürzlich aufgetauchter Dokumente konnten die Eigentumsverhältnisse zweifelsfrei geklärt werden – und nun stehen die beiden Skulpturen, nach über siebzig Jahren, seit kurzem tatsächlich wieder dort, wo sie hingehören: in der kürzlich renovierten Sigismundkapelle. Die Kapelle stammt vermutlich aus der Gründerzeit der Burg unter Fürsterzbischof Gebhard im 11. Jahrhundert. Um den Bestand der Kapelle für die nächsten Jahrhunderte zu sichern, wurden erst kürzlich aufwändige Arbeiten durchgeführt. So wurde der Gipsboden sorgsam saniert und die Kunstwerke von einer Restauratorin gereinigt. Besagte heilige Katharina und der Bischof durften die Holzkisten, in denen sie schon am 8. Juni angeliefert wurden, freilich nicht sogleich verlassen. Erst waren einige Tage Akklimatisierung angesagt. (Salzburger Burgen und Schlösser)