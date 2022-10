Gegenwind an allerlei Grenzen

f Share Tweet HALLEIN / FESTIVAL GEGENWIND 28/10/22 Begonnen hat es mit einem Storytelling-Workshop zum Thema Grenzen mit Mareike Tiede im April. Die Texte von Gabriele Falkner, Lisa Fast, Wilfried Brugger, Petya Konova sind in die Performance Grenzgänge eingeflossen, die noch heute Freitag (28.10.) und am Samstag (30.10.) in der Alten Schmiede auf der Pernerinsel zu sehen ist. Die Produktion des Theaters Bodi end Sole ist Herzstück des diesjährigen – zweiten – Festivals Gegenwind in Hallein. Vier Eigenproduktionen von Bodi end Sole stehen auf dem Programm, dazu drei Gastspiele bis 31. Oktober. Für die Produktion Grenzgänge hat Christa Hassfurther den Geschichten, die beim Storytelling-Workshop im Frühjahr entstanden sind, ein Textkonklomerat von Autorinnen und Autoren beigestellt, die in der Zeitschrift SALZ erschienen sind. Dazu gehören Textpassagen von Lina Atfah, Abdalrahman Alqalaq, Mascha Dabić, Barbi Markovič, Inga Pizäne und Ilma Rakusa. Auch die Performerinnen Sophia Fischbacher, Elisabeth Lidwina Weninger und Dominik Jellen haben sich eingebracht. Es war also ein durch und durch integrativer Entstehungsprozess. Nicole Baïer hat Videos beigetragen. Es geht um Grenzen unterschiedlichster Art, erklärt Christa Hassfurther. „Wir können mit ihnen spielen, sie ignorieren, sich ihnen unterwerfen. Wir können auch Utopien entwerfen und sie überwinden.“ Die Dramaturgin und Regisseurin spricht von einer „Grenzüberschreitung zwischen Community Arts und Theater im herkömmlichen Sinn“. Vor allem die Alte Schmiede auf der Pernerinsel ist Veranstaltungsort für das Festival Gegenwind. Am Samstag (29.10.) Vormittag ist aber auch eine Open-Air-Performance der Gruppe Influx zu sehen, These.Three.Words. Den Schlusspunkt setzt am Sonntag (31.10.), dem Reformationstag, die Kammeroper Die Lutherin von Agustín Casilla-Ávila, ein Werk, mit dem bodi end sole bereits 2018 in Zamora/Spanien viel positive Aufmerksamkeit erlangte. Die evangelischen Kirche in Hallein ist für Thema und Tag ein stimmiger Aufführungsort. Katharina von Bora erzählt am Ende ihres Lebens ihre Geschichte. In die Rolle von Luthers Ehefrau: Gertraud Steinkogler-Wurzinger (Mezzosopran, Orgel). Agustín Castilla-Ávila steuert auch die Live-Musik zur Soloperformance Die Mutante mit Marion Hackl bei. Auch Woher, wohin ist eine Produktion von Bodi end Sole, ein Stück für einen Schauspieler und einen Musiker (Akram Brody, Mario Vavti). Beide Produktionen sind dieser Tage mehrmals angesetzt. (dpk-krie) Gegenwind Festival - bis 31. Oktober in Hallein - bodiendsole.at Bilder: bodiendsole.at / Nicole Baïer; J.Seelbach; Bettina Salomon Weiter >