SAALFELDEN-LEOGANG / DREI TAGE JAZZ

10/01/23 Von 27. bis 29. Jänner steigt heuer zum sechsten Mal das Festival Drei Tage Jazz . Auf dem Programm stehen s echs Konzerte im Kunsthaus Nexus Saalfelden, zwei Konzerte im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang und ein Konzert bei freiem Eintritt auf der Stöcklalm am Asitz.

Von Heidemarie Klabacher

Eröffnet wird das Festival Drei Tage Jazz am 27. Jänner im Kunsthaus Nexus von der norwegisch-österreichischen Band Per Bass Viking Mathisen’s Saxophone Inferno, gefolgt vom französischen Musiker Louis Sclavis mit Les Cadences Du Monde und der amerikanischen Formation Scatter The Atoms mit Franklin Kiermyer.

Andreas Schaerer bildet mit fünf weiteren Schweizer Musikern die Formation Hildegard lernt fliegen. Andreas Schaerer tritt nicht nur am 28. Jänner beim Drei Tage Jazz auf, er kommt als Artist in Residence von 17. bis 20. August auch zum 43. Jazzfestival Saalfelden. „Artist in Residence zu sein ist ein großes Privileg, weil es einem die Möglichkeit bietet, ein paar Dinge zu wagen“, so der Musiker. Vorher aber vom August zurück in den Jänner: Die Spanieren Jordina Millà und der Brite Barry Guy entwickeln bei Drei Tage Jazz unter dem Titel String Fables in Saalfelden experimentellen Klang. Spinifex aus Amsterdam spielen im Nachtkonzert.

Ebenfalls am 28. Jänner, um 11 Uhr vormittags, lädt die heimische Band TJ & The Groove Boots bei freiem Eintritt zum Konzert auf die Stöcklalm am Asitz. „Handgemachte Songs voller Leidenschaft, Kraft und Emotion in bester Rock’n Roll Tradition“ sind versprochen. Im Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang spielen am 29. Jänner Lisa Hofmaninger und Helmut Jasbar als Formation You promised me poems „in der stilfreien Zone“. Das Duo Sigmun, der Österreicher Florian Sighartner und der Spanier Carles Muñoz Camarero, bewegen sich in den Klangräumen von Jazz, Pop oder Kammermusik. Nur sind die beiden Konzerte im Bergbau- und Gotikmuseum bereits ausverkauft.

Bild: Drei Tage Jazz / Jordina Millà&Barry Guy; TJ&The Groove Boots

Drei Tage Jazz – 27. bis 29. Jänner – www.jazzsaalfelden.com

Andreas Schaerer über seine Band Hildegard lernt fliegen, das Album The Waves Are Rising, Dear! und seine Pläne für das Jazzfestival Saalfelden im Interview – www.youtube.com