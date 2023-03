Auf Messers oder auf Aufmessers Schneide

f Share Tweet HINTERGRUND / SNOW JAZZ GASTEIN 15/03/23 Es sah zwischendurch nicht gut aus um Snow Jazz Gastein. Die Pandemie gefährdete die Existenz Festivals. Erfreulicherweise wurde der Weiterbestand gesichert: Von 16. bis 19. März wird das 20-jährige Bestehen gefeiert. Im Angebot, ein vielfältiges Programm für alle Freunde der groovigen Musik. Veranstalter Sepp Grabmaier präsentiert wieder eine bunte Mischung der österreichischen Jazz-Szene mit Musikern wie Christian Wegscheider, dem Trio JazzPÖ oder dem Ensemble Aufmessers Schneide. Neben den Abendveranstaltungen im Gasteiner Jazzclub Sägewerk gibt es auch wieder kostenlose Nachmittags-Konzerte in Hotels und auf der Skihütte. „Wir haben ein abwechslungsreiches Programm mit vielfältigen österreichischen Musikern zusammengestellt, das Jazz in all seinen Facetten zeigt. Vom virtuosen Piano-Solo von Christian Wegscheider bis hin zu den unendlichen Klangwelten von Alpha Trianguli ist für jeden Jazz-Fan etwas dabei“, sagt Sepp Grabmaier, der Kurator des Snow Jazz Festivals in Gastein. Tatsächlich stand das 2002 gegründete Festival nach den Pandemiejahren, aber auch angesichts der Energiekriese, vor dem Aus. Durch Gespräche Jazz-Fans wurde ein neues Konzept gefunden: Der BesucherInnen-Veranstaltervertrag mit dem Interessierte jeweils zwei Festivalpässe (Snow Jazz Gastein & Jazzherbst Gastein) im Voraus erwerben können, erfreute sich großer Beliebtheit. Dank des neuen Konzeptes konnte Sepp Grabmeier das Sägewerk weiterführen. „Um wirtschaftlich zu arbeiten, brauchen wir Jazzfreunde von außerhalb. Mit den neuen Besucherverträgen, die wie ein langfristiges Jazzabonnement funktionieren, können wir einen gewissen Grundstock an Besuchern garantieren“, sagt Sepp Grabmeier. Nachdem die Vorbereitungszeit extrem kurz war, beschloss die Festivalleitung, vorwiegend nationale Größen der Jazzszene ins Programm zu nehmen. Mit Christian Wegscheider, den man zu einem sehr, sehr raren Piano Solo Konzert überreden konnte, eröffnet am Donnerstag (16.3.) ein Freund des Hauses und Mitverantwortlicher für dessen Wiedergeburt das Festival. Wegscheider Trio JazzPÖ folgt am selben Abend und stellt sein politisch-musikalisches Programm vor. Auf „Scharfer Klinge“ reitet Aufmessers Schneide am Freitag (17.3.), tiefe Trance evozieren sollte das Konzert von Aly Keita, Lucas Niggli und Jan Galega Brönnimann am Samstag (18.3.). „Afrikanische Balafon und Trommelwirbel, überblasen von Saxophon und Klarinetten aller Dimensionen lassen die Weiten Afrikas erahnen“, so Sepp Grabmaier. Zur traditionellen Matinee lädt das Hotel Miramonte in Bad Gastein. Auf der Jungerstube am Stubnerkogel/Angertal ordiniert Das Jazzbüro. (SnowJazzGastein / mica / dpk-klaba) Snow Jazz Festival von 16. bis 19. März - www.jazz-im-saegewerk.org Bilder: www.jazz-im-saegewerk.org Weiter >