40 JAHRE LUNGAU BIG BAND

21/03/23 Auch schon Vierzig! Es ist selten, „dass ein Jazzorchester über so lange Zeit besteht, namhafte SolistInnen aus der ganzen Welt präsentiert und KomponistInnen einlädt, neue Musik zu schreiben“. Das sagt, nicht zu Unrecht sehr stolz, Horst Hofer über „seine“ Lungau Big Band. Von 23. März bis 2. April wird mit einem Best of in ganz Österreich gefeiert.

Von Heidemarie Klabacher

Stationen der JubliäumsTournee sind zweimal das Gugg-Kulturhaus in Braunau, die Szene Salzburg, das Cinetheatro in Neukirchen, Schloss Goldegg, die Landesmusikschule Kitzbühel und – finales Heimspiel – der Festsaal in Mauterndorf.

Die Lungau Big Band habe sich über vierzig Jahre zu „einem der aktivsten und bemerkenswertesten Jazzensembles des Landes entwickeln, mit wechselnden Ausrichtungen das Publikum begeistern und sich selbst mit unterschiedlichsten musikalischen Anforderungen in ansteckender Spiellaune halten können. Das sage mal eine Formation über sich selbst!

„Auch die Liste der bisherigen Gäste und aller damit verbundenen großartigen Erinnerungen ist lange“, sagt Horst Hofer und nennt „ein paar wenige“ Namen, wie Nils Landgren, Randy Brecker, Gunhild Carling, Bobby Shew, Angela Tröndle, James Morrison, Jiggs Whigham, Tony Momrelle, Bob Mintzer oder Michael Abene.

Die Lungau Big Band wurde 1983 gegründet. Sie vereine mittlerweile neben „einigen Lungauer

Urgesteinen“ Jazzmusiker aus ganz Österreich und angrenzenden Ländern. „Was einst mit klassischem Swing-Repertoire begonnen hatte, erlebte mit der Einladung zum Montreux Jazz Festival 1999 einen ersten Höhepunkt“, erinnert Horst Hofer. Die LBB präsentiere unter seiner Leitung „ein eigenständiges Programm“. Der Jazzkritiker Mike Zwerin kommentierte dies im International Herald Tribune: „This is no exaggeration. The Lungau Big Band and its soloists were as accomplished as the legendary Thad Jones/Mel Lewis band of the '70s.“

Über die Jahre konzertierte die LBB mit internationalen Solisten und etablierte sich als eines der aktivsten und erfolgreichsten Jazzorchester in Österreich. 2002 gab es die ersten Programme abseits der herkömmlichen Big Band Sounds. Zusammen mit dem Londoner Sänger Tony Momrelle, der u. a. mit der britischen Kultband Incognito oder Celine Dion musizierte, schuf die LBB ein neues soulorientiertes Programm und wurde mit der CD Soulmiles ́ für den österreichischen Musikpreis Amadeus nominiert. 2007 erschien die zweite Soul-CD mit Eigenkompositionen von Tony Momrelle sowie Burkhard Frauenlob und Martin Gasselsberger. Message in the Music wurde CD des Monats eines holländischen Radiosenders und fand sich in den Charts von SolarRadio in England.

Viele Programme basieren auf Kompositionen von Mitgliedern, aber die Lungau Big Band lade auch immer wieder junge österreichische Musikerinnen und Musiker ein, „Neues zu schaffen und gemeinsam aufzuführen“, erzählt Hort Hofer. So komme es zur kreativen Zusammenarbeit mit dem Kärntner Schlagzeuger und Komponisten Reinhold Schmölzer, der Salzburger Sängerin Ángela Tröndle, dem Oberösterreichischen Trompetenvirtuosen Lorenz Raab oder, wie zuletzt, mit dem vielfach ausgezeichneten in Graz lebenden brasilianischen Tonkünstler, Gitarristen und Dirigenten Emiliano Sampaio. „Neue Programme motivieren nicht nur die Musiker sondern überraschen immer wieder auch das interessierte Publikum.“ Horst Hofer streicht etwa das Zusammentreffen mit dem Kanadischen Multitalent und Klezmer Interpreten Josh ́Socalled Dolgin heraus.

Im Jubliläumsjahr 2023 stehen Konzerte mit Sara de Blue, Anna Buchegger, Uros Peric, Hubert von Goisern, Josh ́Socalled ́ Dolgin sowie dem Bruckner Orchester Linz unter der Leitung des Dirigenten Wayne Marshall im Kalender. „Als erstes kommt ein Feuerwerk mit Highlights aus Swing, Soul, Funk & Pop“, sagt Horst Hofer. „Die junge charismatische Tiroler Sängerin Sara de Blue, die bereits bei The Voice Of Germany erfolgreich war, verfügt über eine großartige Stimme und begeistert mit außergewöhnlichen Interpretationen!“

Zum Vierziger das Line up 2023. Reeds: Chrstian Kronreif und Hubert Pertl – alto / Kurt Gersdorf und Herbert Hofer – tenor / Gernot Strebl – bariton. Trumpet: Andreas Pranzl, Johann Öttl, Peter Stiegler und Horst Hofer. Trombone: Reinhard Summerer, Robert Bachner, Stefan Konzett und Erwin Wendl. Guitar: Andreas Fürstner. Piano: Roland Wesp. Bass: Stefan Padinger und Gernot Haslauer. Drums: Philipp Kopmajer.

Best Of 40 Years Lungau Big Band feat. Mr. Red Horn Nils Landgren – alle Termine von 23. März bis 2. April – sowie alle weiteren Termine und Projekte – www.lungaubigband.com

Bilder: Markus Lackinger/www.jazzfoto.at; LBB/Josh Dolgin; Markus Mayr