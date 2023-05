MUSEUMSWOCHENENDE

11/05/23 Wer mit dem Fahrrad zum Hochofenmuseum Franzenshütte in Bundschuh anreist, den erwartet ein Gratisgetränk. Das ist also wohl eher nichts für Stadt-Salzburger, denn besagter Ort befindet sich (ist's eine Schande, das nicht auf Anhieb zu wissen?) im Lungau.

Von Reinhard Kriechbaum

Wer den turmartigen Hochofen sieht, umgeben von bewaldeten Bergen, dem fällt beinahe das Wort Idylle ein. Stimmt natürlich nicht, denn man muss sich ganz viel Rauch und Abgase vorstellen bei einem solchen Verhüttungsbetrieb. Die Fichten leiden heutzutage an der Klimaerwärmung, aber auch die Eisenerzeugung in früheren Jahrhunderten war nicht so toll für die umgebende Natur. Es ist also durchaus angebracht, wenn man aus Anlass des Museumswochenendes (13./14. Mai) dort über Nachhaltigkeit nachdenken lässt. Die Schüler der Biosphärenparkschule Thomatal haben sich damit besonders beschäftigt und stellen ihre Ideen am 14. Mai im Hochofenmuseum Franzenshütte vor. Das bleibt dann als Sonderausstellung die ganze Saison (sie beginnt dort am 31. Mai) hindurch zu sehen.

Übrigens wurde nicht nur die Natur strapaziert bei der Eisenverhüttung. 1771 wurde in Bundschuh eine neue Ordnung für die Schichtarbeiter eingeführt. Demnach mussten die Häuer und Förderer – ungefähr hundert Arbeiter waren im Betrieb tätig – innerhalb von vierzehn Tagen 110 Stunden bei der Arbeit zubringen.



In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt das Gebiet um Bundschuh im Thomatal als eines der größten Bergbaureviere Salzburgs. Freilich nicht zu vergleichen mit den steirischen Hütten, etwa in Donawitz bei Leoben. Der Konkurrenzdruck und die ob des vielen Schwefels mindere Qualität der Erze führte 1885 zur Einstellung der Bundschuher Roheisenproduktion. Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte man es nochmal, aber das blieb eine ganz kurze Episode.

Die jugendlichen "Häuer" im Bild sind im nicht in Sachen Lungauer Eisen tätig, sondern schürfen im Schaubergwerk Sunnpau in St. Veit nach Kupfer. Auch dieses kann man am Museumswochenende besuchen. In solchen Fachmuseen kann man viel erfahren zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte einer Region, und das könnte eine gute Motivation abgegeben, am bevorstehenden Salzburger Museumswochenende auch eine etwas längere Wegstrecke anzupeilen.

Die Fahrrad-Expedition zur Franzenshütte kommt wohl nur für Lungauer in Frage. Es gibt auch in Sachen Anreise manch Innovatives: Die Museen in Arnsdorf, Bürmoos, Göming und Oberndorf laden am 14. Mai zur Flachgauer Museums Roas ein, und das in einem Mercedes-Oldtimer-Bus aus dem Jahr 1963. Inspiriert durch das Jahresmotto „Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ bieten die vier Museen auf der Salzburger Sonnenterrasse – Seelackenmuseum St. Veit, Schaubergwerk Sunnpau, Museum Tauernbahn Schwarzach und Pongauer Heimatmuseum Schloss Goldegg – einen kostenlosen Shuttlebus an.

Im Vorjahr wurden mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher beim Salzburger Museumswochenende gezählt. Wie üblich öffnen am Samstag (13. Mai) vierzehn Museen in der Stadt ihre Pforten, außerdem das Salzburger Freilichtmuseum. am Sonntag (14. Mai) sind dann die Regional-, Fach- und Spezialmuseen in den Bezirken dran. 47 von ihnen machen mit. Insgesamt also Angebote in 62 Institutionen.

Wer den Vogtturm im Zentrum von Zell am See hat errichten lassen, wann genau und warum, ist eines der Geheimnisse der Geschichte. War es ursprünglich ein Fluchtort für die Mönche jenes kleinen Klosters, der „Zelle“, nachdem die Stadt schließlich benannt wurde? Oder war es der wehrhafte Wohnturm eines lokalen Adelsgeschlechts, das so einen wichtigen Punkt an einem der alten Handelswege über die Tauern kontrollierte? Im Museum Vogtturm geht es jedenfalls um die Stadtgeschichte. Ein ganz markantes Stück ist die so genannte römische Medusenschale. Eine bronzene Pfanne „mit dem Kopf eines rätselhaften antiken Wesens“, erklärt Erich Erker, der Leiter dieses Heimatmuseums.

Bilder: Hochofenmuseum Franzenshütte (1); Museum Vogtturm (1); www.museumswochenende.at (1)