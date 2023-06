Aufforderung zum Tanz

MUSIKTAGE HUNDSMARKTMÜHLE 15/06/23 Ein kleines feines Festival im verborgenen Wiesengrund... Ihren zehnten Geburtstag feiern die Musiktage Hundsmarktmühle. Von 22. bis 25. Juni wird nahe dem Fuschlsee mit einem musikalischen Tanzfest gefeiert. „Im Eröffnungskonzert erklingen sieben Menuette von Mozart und zwei Walzer von Dvořák. Dessen Klavierquintett lässt den böhmischen Tanz Furiant von der Leine und liefert das Podka-Finale. Die Pianistin Cornelia Herrmann ist die Gründerin und musikalische Leiterin des Festivals. „Das Programm am Freitag präsentiert ein Potpourri an Tänzen etwa von den Komponistinnen Louise Héritte-Viardot und Nadja Boulanger. Mazel Tov von Christoph Ehrenfellner, Blues von Maurice Ravel und Arabischer Tanz von Richard Strauss werden ebenfalls zu hören sein." Dazu gibt es Texte von Schiller, Goethe, Morgenstern oder Lasker-Schüler, die einen philosophischen Bild auf den Tanz werfen, aber auch dessen düstere Aspekte beleuchten. Totentanz oder Tanz auf dem Vulkan sind nicht immer fröhliche Geselligkeiten. „Wir freuen uns, dass bei der Sonntagsmatinée Studentinnen und Studenten der Universität Mozarteum mitwirken: Sie werden das Tanzen in und mit den Gesangsquartetten von Franz Schubert und Johannes Brahms besingen." Brahms' Ungarische Tänze für Klavier vierhändig erklingen ebenso,wie die erste Rhapsodie und Rumänische Volkstänze für Violine und Klavier von Bartók. Auch im Jubiläumsprogramm gibt es den Jugendworkshop in Zusammenarbeit mit dem Musikum Hof, „natürlich ebenfalls zum Thema Tanz", so Cornelia Herrmann. Es spielen und singen: Sergey Malov und Anna Malova Violine, Christoph Ehrenfellner Violine und Viola, Thomas Kaufmann Violoncello; Bernadette Bartos und Cornelia Herrmann Klavier, Tamara Ivaniš Sopra, Katrin Heles Mezzosopran, Konstantin Igl Tenor, Jakob Hoffmann Bariton, Sprecher ist Christoph Genz. (MHM / dpk-klaba) Musiktage Hundsmarktmühle – 22. bis 25. Juni – musiktagehundsmarktmuehle Bild: musiktagehundsmarktmuehle