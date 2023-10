Frischer Wind

f Share Tweet ZELL AM SEE / BLÄSMUSIK Morgen Dienstag (31.10.) stellt sich in Zell am See ein neues Jugendorchester vor: Musikum WINDS Pinzgau. Das am Musikum im Pinzgau in Kooperation mit dem Blasmusikverband neu gegründete Sinfonische Blasorchester besteht aus siebzig jungen Musiktalenten von 14 bis 30 Jahren aus der gesamten Region. Die meisten von ihnen sind Schüler oder Absolventen des Musikum. Unter der künstlerischen und organisatorischen Leitung von Wolfgang Schwabl präsentieren sich die ambitionierten Musikerinnen und Musiker nach einer intensiven Probenphase zum ersten Mal der Öffentlichkeit. „Ziel dieses Projektes ist es, die jungen Musiker:innen mit qualitätsvoller sinfonischer Blasmusikliteratur vertraut zu machen, sowie ihnen die Gelegenheit zu bieten, in einem optimal besetzten Blasorchester zu musizieren“ , so Wolfgang Schwabl, der neben Klarinette und Saxophon auch Ensemble Blasinstrumente und Blasorchester am Musikum Zell am See unterrichtet. Das Interesse an diesem Projekt sei überraschend groß gewesen, berichtet Schwabl. Es habe sogar mehr Anmeldungen als freie Plätze gegeben. Konzerte mit hochqualitativer Bläserliteratur plant Wolfgang Schwabl mit der neuen Formation alle zwei Jahre. Die Proben finden projektbezogen statt. (Musikum) Debütkonzert am Dienstag, 31. Oktober um 20 Uhr im Ferry Porsche Congress Center Zell am See – musikum.at Bilder: Musikum Salzburg Weiter >