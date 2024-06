Reiselust am See

MUSIKTAGE HUNDSMARKTMÜHLE 11/06/24 „Reiselust" ist das Motto der elften Ausgabe der Musiktage Hundsmarktmühle. Von 20. bist 23. Juni lädt die Pianistin Cornelia Herrmann, Gründerin und Leiterin des Festivals am Fuschlsee, mit Gästen aus dem In- und Ausland zu einer musikalischen Weltreise. Von Heidemarie Klabacher Beginnend im Salzkammergut führe ihre kammermusikalische Reise quer durch Europa bis South Carolina in den USA. Das Programm wolle freilich nicht nur Reiselust wecken, sondern „Entdeckerfreude, Liebe und Heimatverbundenheit, aber auch Isolation, Heimweh und Fremde thematisieren", sagt Cornelia Herrmann zu ihrem Programm. Als besonderer Gast wird in der Hundsmarktmühle der belgische Geiger, Gambist und Dirigent Sigiswald Kuijken erwartet. Der Pionier der Erforschung der historischen Spieltechniken auf der Barockvioline wird die Matinée am Sonntag mit Werken Johann Sebastian Bachs gestalten. Auch ein Jugendkonzert mit Nachwuchstalenten aus der Region ist wieder geplant.

Das Eröffnungskonzert am Donnerstag 20. Juni startet mit Franz Schubert, „der sich einst auf eine Wanderung durch das Salzkammergut begab“, erinnert Herrmann. Sie schickt weit ausholend eine Erkärung voraus: „Rammer“ wurden jene Arbeiter genannt, die beim Bau von Brücken oder Schiffshütten Piloten und Pfähle in den See- oder Flussgrund schlugen. Diese Rammer sollen Schubert zu seinem Notturno D 897 für Klaviertrio inspiriert haben. „Mit Werken von Gershwin“ – der Porgy and Bess-Fantasy für Violine und American in Paris für Violine und Klavier – geht die Reise über den Atlantik in die USA und zurück nach Europa.“ Zum Abschluss spielen Cornelia Herrmann Klavier, Karin Adam Violine und Othmar Müller Cello Mendelssohns Trio d-Moll, op. 49. Metropolen ist das Motto des Konzerts am Freitag 21. Juni. London, Budapest, Wien und Paris sind die Stationen. Pianistin Cornelia Herrmann und ein Bläserquintett spielen Musik des 20. Jahrhunderts von Jaques Ibert, Gyorgy Ligeti und Francis Poulenc sowie der Wiener Klassik von Ludwig van Beethoven. „Dabei kommen unterschiedliche Motive zum Vorschein wie Liebe, Isolation, die Zwischenkriegszeit und ein Wettstreit, den der junge Beethoven mit seinem Vorbild Wolfgang A. Mozart eingeht.“ Um „Reiselust“ geht es auch beim Jugendworkshop in Zusammenarbeit mit dem Musikum Hof am Samstag 22. Juni. „Junge Talente stehen im Mittelpunkt dieses Konzertnachmittages.“ „Der belgische Geiger, Gambist und Dirigent Sigiswald Kuijken gründete 1972 das Originalklangensemble La Petite Bande, mit dem er die Alte Musik grundlegend revolutionierte“, erinnert Cornelia Herrmann. „Sigiswald Kuijken spielt die Violine frei, ohne Stütze und Kinnhalter, um die Resonanz bestmöglich zu entfalten. Auf der Suche nach dem authentischen Klang, ließ er 2004 das Violoncello da spalla, für das Bach komponiert hat, nachbauen. Um die Schulter gehängt und vor der Brust gestrichen, erzeugt es einen besonders weichen und warmen Ton, perfekt passend zur Musik von Bach.“ Auch bei der Matinee am Sonntag 23. Juni spielt Kuijken, Barockvioline und Violoncello da spalla. Auf dem Programm stehen die Cello-Suiten G-Dur BWV 1007 und C-Dur BWV 1009 sowie die Violin-Partita d-Moll BWV 1004 Musiktage Hundsmarktmühle – Seestraße 20, 5303 Thalgau – www.musiktagehundsmarktmuehle.com Bilder: Musiktage Hundsmarktmühle / Albert Moser Weiter >