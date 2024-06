MUSEUM ZINKENBACHER MALERKOLONIE / AUSSTELLUNG

18/06/24 Die Ausstellung 2024 im Museum Zinkenbacher Malerkolonie in St. Gilgen gilt den drei Künstlerinnen Lisel Salzer, Lisl Weil und Hilde Spiel. Es geht um Leben und Werk der drei Frauen und um deren Freundschaft zueinander.

„Die Erzählung ihrer gemeinsamen Geschichte bildet den Kern des Projekts", erklärt Marie-Theres Arnbom, Kuratorin im Museum Zinkenbacher Malerkolonie. „Die Präsentation umfasst drei Ebenen, da sie neben den Persönlichkeiten und den Beziehungen auch die Kunstformen der Künstlerinnen – Malerei, Illustration, Perfomance und Literatur – in den Fokus rücken wird.“

Lisel Salzer etwa malte Hilde Spiel, „mit welcher sie gemeinsam während eines Sommers in St. Wolfgang eine Liebelei mit zwei Belgiern erlebte“, so Marie-Theres Arnbom. „Eine Begebenheit, die die Vorlage zu Hilde Spiels Roman Verwirrung am Wolfgangsee lieferte. Lisel Salzer malte auch Lisl Weils Familie, die Portraits befinden sich im Nachlass von Weils Familie in New York und werden in der Ausstellung erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.“

Der wenig heitere Hintergrund: „Die vielschichtige Ausstellung befasst sich mit drei Frauenschicksalen im Schatten dunkler politischer Zeiten, welchen sie knapp entkamen und sich mit Mut, Energie und Kreativität neue Existenzen schufen.“

Genau das ist das Anliegen der Verantwortlichen: „Wir widmen uns den Künstlerinnen und Künstlern der Zwischenkriegszeit und vornehmlich jenen Malerinnen und Malern welche in dieser Zeit, im damaligen Zinkenbach, heute Abersee, einem Ortsteil von St.Gilgen am Wolfgangsee, eine Künstlerkolonie bildeten.“ Der Träger des Museums, der Museumsverein Zinkenbacher Malerkolonie, hat damit die „Verlorene Generation“ im Focus: „Das sind jene Künstlerinnen und Künstler welche emigrieren mussten oder nach dem Krieg die neuen Strömungen der Malkunst nicht mitgetragen haben und damit in Vergessenheit geraten sind.“ Die aktuelle Ausstellung ist ein Referenzprojekt der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut. Im Rahmenprogramm gibt es etwa eine Lesung der Schauspielerin Anna Mendelsson, Hilde Spiels Enkelin, aus Texten der Grossmutter, sowie einen Vortrag der Kuratorin Marie-Theres Arnbom über Hilde Spiel. (Museum Zinkenbacher Malerkolonie / dpk-klaba)

Drei Künstlerinnen, drei Freundinnen – Ausstellung im Museum Zinkenbacher Malerkolonie von 22. Juni bis 13. Oktober täglich von 14 bis 19 Uhr – www.malerkolonie.at

Bilder: Museum Zinkenbacher Malerkolonie / privat; ZMK