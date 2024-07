Lesen in der Natur – bei jedem Wetter

RADSTADT / WALDBIBLIOTHEK 16/07/24 „Bei Hitze ist es kühl, bei Regen ist's ein großartiger Unterschlupf", sagt Elisabeth Schneider, Leiterin des Kulturzentrums Das Zentrum in Radstadt. Für diesen Sommer hat man dort eine Waldbibliothek eingerichtet. In Radstadt kennt jeder die Kaiserpromenade. Nicht auf der Stadtseite, sondern auf der anderen Seite der Bundesstraße. Der Weg wurde einst in Erinnerung an das Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef 1898 angelegt worden ist. Die Rundroute ist laut Tourismusverband exakt 5,9 Kilometer lang und man legt immerhin 293 Höhenmeter zurück. Er ist gut erreichbar von unterschiedlichsten Standorten der Stadt (Sportzentrum, Loretostraße, Bürgerbergstraße) – ein wunderbarer, stadtnaher Spaziergang auf gemütlichen Steigerln mit Bankerln. Seit kurzem lädt man dort mit Hinweisschildern zum Verweilen in der kleinen Waldbibliothek ein. Nach einer Idee von Elisabeth Schneider richtete der Kulturverein Das Zentrum gemeinsam mit dem Tourismusverband Radstadt nämlich eine Holzhütte mit Lesestoff ein. „Ein ausgewähltes und interessantes Angebot an Büchern für Groß und Klein, Jung und Alt lädt ein, an diesem schönen Ort zu verweilen", erklärt Elisabeth Schneider. „Lesen ist bekanntlich Abenteuer im Kopf – und inmitten von Fichten, Erlen, Haselsträuchern und Vogelgezwitscher geht das Abenteuer los." Hier ist also Zeit und Ruhe zum Schmökern. Zu finden ist eine Auswahl an Büchern, die sich mit Mythen und Sagen, Natur, Umwelt und Ökologie beschäftigen. Und weil's eben eine Holzhütte ist, können einem die derzeit fast täglichen Regenschauer und Gewitter auch nichts anhaben. (Das Zentrum) Über die Kaiserpromenade – www.daszentrum.at