RADSTADT / KUNSTHANDWERKSMARKT

30/08/24 Es ist ein besonderes Ringelspiel, das Karussell der Fundgegenstände beim Radtstädter Kunsthandwerksmarkt. Wie viele Dreiräder, Pferde auf Rädern oder Schaukelkufen und dergleichen landen doch auf dem Müll...

„Das Ringelspiel ist wie ein Bilderbuch, in das man einsteigt, zum Schmunzeln, zum Staunen und zum Freuen“, heißt es im Programmfolder des 34. Kunsthandwerksmarkts in Radstadt, den wie üblich der Kulturverein Das Zentrum ausrichtet. Staunen wird man auch über die Floraphoniker bei ihren insgesamt vier Auftritten am kommenden Wochenende können: Diese (Ex-)Gärtner zeigen, dass aus eintöniger Gartenarbeit eine Symphonie erwachsen kann. Mit vierstimmigem Gesang und exotischen Eigenbau-Instrumenten wie Schlauchtrompete, Zinkwannenbass, Gartenzaunophon usw. werden bekannte Immergrüns (Evergreens) mit eigenen deutschen Texten gefüllt. Auch zu Gast beim Kunsthandwerksmarkt am 31. August und 1. September sind die Prager Straßenmusikanten Motovidlo und die Gruppe Grandes Fleurs mit einem Walking Act auf Stelzen.

Aber vor allem geht es bei der Initiative von Elisabeth Schneider um die rund einhundert Aussteller aus Österreich und Deutschland mit „Kunsthandwerk zwischen praktischer Zweckbestimmung und spielerischem Experiment“. Zu sehen und zu kaufen gibt es wie immer Keramik in allen Variationen, Schmuck, Produkte aus Glas, Gefilztes vom Teddybären bis zum Patschen, feine Leinenwebereien und warme Wolldecken, und noch vieles mehr.

Nicht nur Vielfalt, auch Qualität ist gefragt, und der hilft man wieder nach, indem Preise ausgeschrieben werden, von der Stadtgemeinde und einigen Unternehmen. Da geht es zwar meist nur um ein paarhundert Euro, aber es ist ein Anreiz. Eine Jury vergibt zwei Freiplätze fürs nächste Jahr, und sogar eine Kinderjury ist unterwegs auf dem Markt.

Heute (30.9.) um 20 Uhr wird im Zeughaus am Turm in Radstadt die diesjährige Ausstellung zum Kunsthandwerksmarkt eröffnet: Holz & Papier – nass gedrechselt – handgeschöpft ist das Thema. Gabriele Bruckner drechselt nasses, frisch geschlägertes Holz, schneidet, bearbeitet und färbt mit Naturstoffen, formt sie zu Skulpturen oder zu ästhetisch formvollendeten Gefäßen. Gabriel Bruckner, Drechsler und Bildhauer arbeitet in seiner Werkstatt am historischen Vierkanthof seiner Eltern in Oberndorf an der Melk. „Zum Ausgangsmaterial habe ich immer einen Bezug. So ist es oft ein spezieller Baum an einem besonderen Ort. So ein Baum steht nicht nur für drei Tage, er entwickelt quasi einen Charakter und beeinflusst seine Umwelt“, sagt er.

Renate Habinger führt mit ihren Illustrationen in Bildwelten für Groß und Klein. Auch sie ist in Oberndorf an der Melk daheim und richtete sich dort 1997 eine Papierwerkstatt ein, das „Schneiderhäusl“. Dort bietet sie auch eine Sommerschule für Kinderbuchillustration an. (dpk-krie)

Kunsthandwerksmarkt am 31. August und Sonntag 1. September von 10 bis 18 Uhr in der Altstadt von Radstadt – Der Programmfolder – www.daszentrum.at

Bilder: Das Zentrum / Bruckner / Habinger