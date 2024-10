Fest der Jagd

f Share Tweet SALZBURGER FREILICHTMUSEUM 18/10/24 Nett, wie der treue Jagdhund das Jagdhorn seines Herrn apportiert. Ob der das Instrument wohl braucht, um den Abschuss des Landesfeinds Nummer eins zu signalisieren, des ur-bösen Wolfs? Man wird beim Fest der Jagd am 19. und 20. Oktober auch über das Verhältnis Schafbauern/Jäger/Wolf lernen können. Bei dieser gemeinsam mit der Salzburger Jägerschaft ausgerichteten Veranstaltung geht es ja viel weniger ums Tiere-Totschießen sondern um ökologische Fragen und das Waidwerk als solches. In einer simulierten Rehkitzrettung erleben die Gäste die Präzision bei der Arbeit mit Jagdhunden. Diese treuen Begleiter der Jäger zeigen ihr Können auch in separaten Vorführungen. Viel über die heimischen Wildtiere und ihre Lebensräume erfährt man an einzelnen Stationen. Präparate veranschaulichen diese Informationen. Einen Eindruck von Wildtieren in ihrer natürlichen Umgebung vermittelt die Foto-Ausstellung Wild im Bild von Michael Hesch. Groß und Klein können sich im Jagdhornblasen erproben oder an einer Schnitzeljagd teilnehmen. Das Wort „Schnitzeljagd“ meint in diesem Fall nicht Jägerrostbraten oder Wildragout, sondern eine Fährten-Suche. Speziell für Kinder sind die Wildtiere auf Achse. Anders als in der Natur kommen sie hier den präparierten Tieren zum Angreifen nah. Wer mehr über den Wolf in Salzburg oder die Steinwild-Wiederansiedelung im Bundesland erfahren will, ist zu den Vorträgen von Hubert Stock und Franz Hoffmann eingeladen. Auf die Frage „Wie werde ich Jägerin oder Jäger?“ erhält man direkt bei der Salzburger Jägerschaft eine Antwort. „ Wir bringen unsere heimischen Wildtiere und ihre Lebensräume sowie Traditionen, wie beispielsweise das Jagdhorn, den Besucherinnen und Besuchern näher“, so Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof. Peter Fritz, Direktor des Salzburger Freilichtmuseums ergänzt: „Das Salzburger Freilichtmuseum bietet mit seiner gepflegten Kulturlandschaft den idealen Ort, um Menschen zusammen zu bringen, die sich für jagd- und forstwirtschaftliche Themen interessieren“. (Sbg. Freilichtmuseum/dpk-krie) Fest der Jagd am 19. und 20. Oktober im Freilichtmuseum, 9 bis 18 Uhr. Am Sonntag (20.10.) gibt es um 11 Uhr eine Feldmesse mit anschließender Jagdhundesegnung – www.freilichtmuseum.com Bilder: Angela Sulser Fotografie, Mollis/Schweiz (1); www.sbg-jaegerschaft.at (2) Weiter >