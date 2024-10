Diesmal alles Lirico

JAZZ IM SÄGEWERK 10/10/24 Lorenz Raab, Trompete und Flügelhorn, Philiip van Edert, Gitarre, und Florian Klinger, Vibraphon, haben gestern Mittwoch (9.10.) im Sägewerk Bad Hofgastein die zweite Ausgabe des Sägewerk Jazzherbst eröffnet. Es dauert noch bis Sonntag (13.10.). Sieben Konzerte stehen insgesamt auf dem Programm, Lirico ist das Motto heuer. Eingeladen seien Künstler „deren Musik als poetisch, gefühlsbetont und beseelt beschrieben werden kann", erklärt Sägewerk-Leiter Sepp Grabmaier. „Kleinere Formationen, vom Duo bis zum Quintett, sind deshalb die Protagonisten."

Der Drummer Bernd Reiter bringt heute Donnerstag (10.10.) in seinem Quintett die vielversprechende und in ihrer Heimat Kanada gefeierte Klarinettistin Virginia Mc Donald sowie den französischen Trompeter Stephane Belmondo ins Sägewerk. Das Hotel BLÜ erwartet am Freitag (11.10.) die Sinfonia de Carnival zum Nachmittagskonzert, dem am Abend im Sägewerk das Quartett Marina & The Cats des italienischen Kontrabassisten Rosario Bonaccorso folgt. Sie bringen eine Mischung aus modernen Indie-Sounds und klassischem Swing. Cosima Schmid, die Tochter des Salzburger Geigers Benjamin Schmid, wird ihr Talent am Samstag (12.10.) Klavier spielend und singend ausleben. „Eine 15-jährige Geigerin, doch sie spielt Klavier als wäre es ihr Hauptinstrument und moduliert ihre wandlungsfähige Stimme wie eine Profisängerin", schwärmt Sepp Grabmaier. „Dass sie auch den Text und die Musik des wunderbaren Songs geschrieben hat, wundert mich dann eigentlich gar nicht mehr." Das neu gegründete Trio MOMENTUM des Trompeters und Leiters der Jazz Big Band Graz, Horst Michael Schaffer, bringt Musik für Trompete, Akkordeon und ein Klavier. Die Abschlussmatinee im Bad Gasteiner Hotel Miramonte bestreitet ein außergewöhnliches Trio: Der italienische Akkordeonvirtuose Luciano Biondini trifft auf den Sitar-Spieler Klaus Falschlunger und den Tabla Spieler Niti Biswas. (Sägewerk) Sägewerk Jazzherbst, bis 13. Oktober – www.jazz-im-saegewerk.org Bilder: Sägewerk