Kunst aus dem Automaten

ST. MICHAEL IM LUNGAU 05/11/24 Galerie. Bistro und Apartments unter dem Dach einer alten Zimmerei. „Als ich die alte Zimmereihalle gesehen habe, habe ich sofort an eine Kunstgalerie gedacht. Es lag mir am Herzen, dieses wunderschöne Gebäude zu erhalten." Gewohnt wird über der Galerie. Die Kunst kommt aus dem Automaten.Wenn sie nicht zu groß ist. Von Heidemarie Klabacher In St. Michael im Lungau, genauer gesagt im Ortsteil Glashütte, gibt es diese „neuartige Angebot im Grenzbereich von Tourismus und Kunst". Initiativ geworden sei „eine oberösterreichische Familie, die dem Lungau seit zwei Jahrzehnten verbunden ist", heißt es in der Aussendung von PiaMedia. Galerie, Bistro und darüber Apartments für Toursiten sind gemeinsam unter dem Dach der alten Zimmerei in St. Michael untergebracht. Zutritt zu Bistro und Galerie sei mit Bankomat- oder Kreditkarte von 6 bis 22 Uhr das ganze Jahr über möglich. „Dies ist vor allem in der Nebensaison interessant, wo viel Infrastruktur geschlossen ist", sagt der Initiator und Betreiber Martin Schörkhuber, der das Gebäude umfassend saniert hat. Als Ziviltechniker habe er auch ein Auge für Architektur. „Als ich die alte Zimmereihalle gesehen habe, habe ich sofort an den Standort für eine Kunstgalerie gedacht." Wechselnde Ausstellungen und Workshops sollen künftig Besucher anlocken. Fotos und Beschreibungen ermöglichen den Gästen, „die Kreativität und Inspiration hinter jedem Kunstwerk zu entdecken". Zudem seien „Kunst und Handwerk to go" Teil des Konzeptes: „Mittels Automaten können Kunststücke und Souvenirs erworben werden. Für größere Objekte ist weiterhin ein Anruf erforderlich." Die Künstler Renate Amon, Sebastian Süß, Johann Oberreiter und Suad Bijedić stellen derzeit in der Galerie aus. Im Bistro nebenan seien Getränke und Snacks rund um die Uhr verfügbar, „wovon auch schon viele Einheimische Gebrauch machen", berichtet Martin Schörkhuber, der die Vision für St. Michael gleich mitliefert: „Dieses zukunftsweisende Projekt direkt am Mur-Radweg soll sowohl Bewohnern als auch Touristen zu Gute kommen." Die Lage für Urlauber sei im Sommer ideal „um den Lungau bei Wanderungen oder auf dem Rad zu erkunden". Im Winter seien die nahegelegenen Schigebiete mit dem Schibus gut erreichbar. Der Petersbründllift liege eben gleich vor der Haustür. Vor dem Anschnallen Kunst-Kaufen nicht vergessen! www.galerie-lungau.com Bilder: PiaMedia / Roland Holitzky