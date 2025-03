... und ein Gesundbrunnen noch dazu

SALZBURGER FREILICHTMUSEUM (2) 14/03/25 „Das Salzburger Freilichtmuseum erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Firmenveranstaltungen und auch als Filmset", hieß es bei einem Pressegespräch dieser Tage. Im Jahr 2024 wurde beinahe drei Monate hindurch von TV-Produktionsfirmen für Spiel- und Dokumentarfilme gedreht. In der Jubiläumssaison 2024 – das Salzburger Freilichtmuseum wurde vierzig Jahre alt – hat man mit rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Der Besuch von klassischen Busgruppen hat sich zwar noch nicht wieder vollständig erholt, dafür sind die Individual- und Veranstaltungsbesuche stark gestiegen. Ein „Hoffnungsmarkt" sind speziell für Firmen und Vereine geschnürte Angebote. Betriebsausflüge oder betriebliche Jubiläumsveranstaltungen im Museum – dafür werden gerade Pakete geschnürt. „Insbesondere der Seminarraum im neuen Besucherzentrum (ab 2026) eignet sich hervorragend für Firmenveranstaltungen wie Workshops oder Seminare mit bis zu achtzig Personen", heißt es. Damit könne das Museum unterschiedlichen Firmenveranstaltungen von 10 bis 200 Personen Platz bieten. Der Bau des neuen Besucherzentrums geht plangemäß voran. Die Gebäudehülle wurde im Herbst vergangenen Jahres fertiggestellt. Bis zum Sommer wird am Innenausbau gearbeitet. Im Herbst und Winter erfolgt die Übersiedelung des Archives, der Bibliothek und der Verwaltung sowie die Einrichtung des neuen Tagungsraumes. Das Gebäude wird mit der Saisoneröffnung 2026 öffentlich zugänglich sein. Wie in allen Salzburger Landesmuseen arbeitet man auch im Freilichtmuseum an der Digitalisierung. Im Frühsommer beginnt die Veröffentlichung der Sammlung online mit vorerst vierhundert Exponaten. Besser als online anschauen ist freilich das Wandern durchs weitläufige Museumsareal. Das ist auch gesünder, was man gemeinsam mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) auch erforscht (wir berichteten). Demnächst beginnt der zweite Teil der Studie Natur und Kultur als Gesundheitsfaktor.Demnächst beginnt ein Online-Wettbewerb, bei dem auf einer Digital-Plattform Ideen für ein noch intensiveres Besuchserlebnis eingemeldet werden können. Eine Jury wird im Sommer 2025 die spannendsten Ideen küren. Der Förderverein hat im Vorjahr unter anderem ermöglicht, dass die sanitären Einrichtungen im Gelände mit Hilfe komplett erneuert werden konnten. Das Auto braucht man nicht unbedingt für einen Museumsbesuch. Der Bus 180 verbindet das Museum von Montag bis Samstag halbstündlich mit der Stadt Salzburg und dem Hauptbahnhof, an Sonntagen im Stundentakt. Wer das Busticket an der Kasse vorweist, erhält ermäßigten Eintritt. Und a propos Ermäßigung: Es gibt auch wieder die Tagesausklang-Karte zum Halbpreis, gültig ab zwei Stunden vor Kassaschluss. (Sbg. Freilichtmuseum) Das Salzburger Freilichtmuseum hat von 19. März bis 11. November geöffnet – www.freilichtmuseum.com Bilder: dpk-krie Zum Teil eins Kalk statt Dispersion

