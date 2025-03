HINTERGRUND / SNOW JAZZ GASTEIN

12/03/25 Das Festival Snow Jazz Gastein ist beinah so alt wie der Jazzklub Sägewerk. Der feiert heuer sein 25-Jahre-Jubiläum. Snow Jazz Gastein findet zum 22. Mal statt und steht heuer unter dem Motto Brazil. Heute Mittwoch (12.3.) geht es los.

„Obwohl auch in den vergangenen Jahren die Veranstaltungen gänzlich belegt waren, konnten wir dieses Jahr bereits vier Wochen vor Beginn der Veranstaltungen unseren Ticketshop zumindest teilweise schließen“ freut sich Sepp Grabmaier, Leiter des Sägewerks und von Snow Jazz Gastein. Unterdessen sind alle Konzerte ausverkauft, Kurzentschlossene sind also angewiesen auf das Rahmenprogramm im Skigebiet, das wie üblich bei freiem Eintritt stattfindet. Etwa das Jimmy Roggers acustic duo am Freitag auf der Graukogelalm, Das Jazzbüro am Samstag auf der Weitmoser Schlossalm oder am Sonntag Nane Frühstückls Swing Café im Bergrestaurant Kleine Scharte (Schlossalm). Bei der Talstation der Weitmoser Schlossalm spielt auch am Sonntag Trattners Funkorchestra.

Brazil ist heuer also das Thema. Samba und Bossanova verbindet man unmittelbar mit diesem Land. Darüber hinaus gibt es in Brasilien aber unzählige Musikstile etwa im Süden in Rio Grande do Sul wo die Musica Gaucha beheimatet ist. „Der Choro, die Rumba, Candomblé, Merengue, Salsa, Carimbó, Lambada, Calango, Frevo, Caboclinho, Baião, Forró, Cóco, Ciranda, Embolada und unzählige mehr bilden ein Meer an Klängen und Rhythmen, die bei uns mehr oder weniger unbekannt sind“, erklärt Sepp Grabmaier. Diese Vielfalt möchte er an den fünf Festivaltagen zumindest in Teilen abbilden möchte. „Viele dieser Stile fließen in die Música Popular Brasileira ein und verbinden sich dort oft zu anspruchsvoller Unterhaltungsmusik die nicht nur junges Publikum begeistert, sondern alle Altersgruppen anspricht.“

In der Música Popular Brasileira ist die Sängerin Marcia Bittencourt und ihr Sextetto zuhause. Sie gestaltet den Eröffnungsabend, bereits ausverkauft wie die meisten Veranstaltungen von Snow Jazz Gastein. Marcia Bittencourt war auch schon vor zwei Jahren zu Gast im Gasteinertal, damals beim Sägewerk Jazzherbst.

Tags darauf die Komponisten und Multiinstrumentalisten Alegre Corrêa & Francois Muleka. Mit ihrem Programm Gondwana erinnern sie daran, dass Brasilien die größte schwarze Bevölkerung außerhalb Afrikas und die zweitgrößte weltweit beherbergt (direkt nach Nigeria). Die tiefgreifende kulturelle Verbindung zwischen Afrika und Brasilien prägt dieses Projekt. Gondwana ist ein Name der Landfläche, bevor Südamerika und Afrika tektonisch auseinander drifteten.

Es muss übrigens nicht unbedingt so sein, dass illustre Musik-Gäste von weither nach Gastein kommen. Die Filmdokumentation Jazz on a Winter´s day hat es aus dem Innergebirg weit gebracht. Im März 2006 versammelte der Tuba-Virtuose Bob Stewart – eine Legende des Jazz aus den USA – drei Dutzend Musiker aus Gasteiner Blasmusikkapellen. Zusammen erarbeiteten sie ein Bigband-Konzertprogramm mit Musik von Lester Bowies Brass Fantasy. Das Ergebnis wurde dann im damals noch bestehenden Kongresszentrum von Bad Gastein vor großem Publikum aufgeführt. Die Journalisten Sven Jansel und Gerald Lehner filmten diese Ereignisse mit. Ihr Streifen schaffte es ihre Produktion in die Hauptbewerbe der Filmfestivals New York, Avignon sowie anderer Städte weltweit. Der Film wird am Donnerstag (13.3.) im Sägewerk Bad Hofgastein gezeigt. (Sägewerk/dpk-krie)

Snow Jazz Gastein, 12. bis 16. März – www.jazz-im-saegewerk.org

Bilder: Snow Jazz Gastein / Jürgen Wahnschaffe (1); Jessica Junqueira (1)