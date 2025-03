Nicht nur oberflächenveredelt

SEEKIRCHEN / 20 JAHRE KULTURHAUS EMAILWERK 24/03/25 „Kultureinrichtungen sind gesellschaftliche Akteure. In diesem Bewusstsein wurde das Emailwerk gegründet und zu einem Kunstort geformt, dessen Bedeutung nach nur zwei Jahrzehnten unbestritten ist." Verena und Leo Fellinger haben guten Grund, stolz zu sein auf das, was sie mit Gleichgesinnten in den vergangenen zwei Jahrzehnten zuwege gebracht haben. Viele Köpfe und Hände hat es dazu gebraucht. Eine Handvoll Kulturbegeisterter wollten Akzente setzen jenseits der nördlichen Stadtgrenzen zu Salzburg. Sie wollten die Region und Seekirchen mit zeitgenössischer Kunst und Kultur bereichern. Schließlich gründeten sie 2001 den Kulturverein Kunstbox, der dann 2005 das Emailwerk ins Leben rief und es nun seit zwanzig Jahren in Seekirchen am Wallersee „bespielt". Die Zeit war günstig, es gab offene Ohren beim Land, bei der Stadtgemeinde, bei der EU, nach langem Verhandeln auch beim Bund. „Das Schöne daran war auch, dass dies über alle parteilichen Grenzen funktionierte", erinnern sich die Fellingers. „Es ging nicht um Rot, Schwarz oder Grün – nein, alle hatten verstanden, dass es ernst war und dass hier etwas wirklich Großes in den Startlöchern stand." Die Errichtung des Kulturhauses im Jahr 2005 sei auch für die Stadtentwicklung Seekirchens ein überaus wichtiger Schritt gewesen. „Die Stadt wird seither immer mehr auch als kulturelles Zentrum des Salzburger Seenlandes wahrgenommen." Es wurden und werden neue künstlerische Programme entwickelt und Konzertreihen ins Leben gerufen, die in den Grenzbereichen zwischen Jazz, Weltmusik, neuer Volksmusik und Singer/Songwriting angesiedelt sind. Die besondere Affinität zum Vokalen ist ein Alleinstellungsmerkmal dieses Kulturhauses. Heute ist das Emailwerk eine mit zahlreichen Preisen und Anerkennungen bedachte Kunst- und Kulturwerkstatt, in der maßgeschneiderte Programme produziert werden. Und es ist ein nachhaltiges Haus mit einem umweltbewussten Team. Seit vielen Jahren wird das Emailwerk auch als Bildungshaus wahrgenommen, mit Schwerpunkt im musikalischen Bereich. „Und dass auch visionäre Themen nicht gescheut werden, hat die vielbeachtete Machbarkeitsstudie eines Sprachmuseums für die Region bewiesen." Allein in den vergangenen zehn Jahren haben rund 300.000 Gäste nahezu sechstausend Veranstaltungen und Workshops besucht. „Das Angebot richtet sich an alle Generationsbereiche, besonders der Kinderschwerpunkt ist uns ein großes Anliegen", sagt Verena Fellinger. Wie das Emailwerk zu seinem Namen kam? Es war ein solches, schon vor fast hundert Jahren wurden dort im Brennofen bei mehr als 800 Grad Celsius Metalloberflächen veredelt. „Dort entstand im Jahr 2005 ein Schmelztiegel für zeitgenössische Kunst und Kultur im Salzburger Flachgau, im Zentrum Seekirchens." Gestaltung und Namensgebung orientieren sich an der Nutzung als Kultur- und Veranstaltungszentrum, der Name nimmt den historischen Hintergrund des Gebäudes und seiner Bedeutung in der Geschichte Seekirchens auf. Über die Jahre hat es nicht an Auszeichnungen fürs Emailwerk, seine Betreiber und deren auch gesellschaftspolitisch relevante Projekte gefehlt. 2011 gab's den Salzburger Landespreis für Kulturarbeit, 2013 erhielt Geschäftsführerin Verena Fellinger das Verdienstzeichen des Landes Salzburg. Im selben Jahr gab es eine Sonderprämie für „Vorbildliche Kulturarbeit" vom Kulturministerium/Bund. Stolz ist man auch auf das Österreichische Umweltzeichen „Green location" (2021) und den Umweltpreis des Landes Salzburg (2022). Nun, zum 20-Jahre-Jubiläum, werden im Emailwerk die personellen Weihen neu gestellt. Mit 1. Juni übernimmt ein dreiköpfiges Kollektiv die operative Führung des Kulturvereins und des Kulturhauses in unterschiedlichen Funktionen: Melina Fellinger, Nicole Hansel und David Knapp. Verena Fellinger, seit 2004 Geschäftsführerin der Kulturvereins Kunstbox und des Kulturhauses Emailwerk, übernimmt ab diesem Zeitpunkt ehrenamtlich die Finanzführung und das Controlling im Vorstand des Vereins.Leo Fellinger, der die Vorsitzfunktion seit 2001 innehat, wurde als Vorsitzender in der Generalversammlung 2025 für weitere fünf Jahre bestätigt. Melina Fellinger (geboren 1983) wird die Programmgestaltung und Intendanz übernehmen. Sie leitet seit vielen Jahren schon den Emailwerk- Kinderschwerpunkt Kreative Kindertage. Nicole Hansel (geboren 1986) ist künftige Kaufmännische Leiterin und für das Marketing zuständig. Seit 2013 ist sie im Kulturverein Kunstbox tätig, seit 2022 fix angestellt und schon jetzt zuständig für Finanzen und Marketing. Technik und Gastronomie werden die Aufgabenbereiche des 1975 geborenen David Knapp. Auch er hat diese Felder bereits betreut. Er ist seit 2023 Mitglied des Kulturvereins und Obmann im City Marketing Seekirchen. (Verein Kunstbox/dpk-krie) www.emailwerk.at