Zeichnen auf der Stadtmauer

RADSTADT / 39. PAUL-HOFHAIMER-TAGE 26/05/25 Übersehen wird man den Beginn der diesjährigen Paul Hofhaimer-Tage am kommenden Donnerstag (29.5.) nicht können: Der Außenbereich der Stadtmauer rund um den Hexenturm wird ab 21.30 Uhr zu einem lebendigen Kunstwerk aus virtueller Malerei und Musik. Von Reinhard Kriechbaum Die 39. Paul-Hofhaimer-Tage beginnen schon am frühen Abend des Christi-Himmelfahrtstages, um 18 Uhr heben der organist Martin Riccabona und das Ensemble BachWerkVokal unter der Leitung von Gordon Safari himmelwärts (so das Motto). Es empfiehlt sich trotz musikalischer Entrückung durch Werke von Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaen aber auf dem Boden zu bleiben, konkret auf dem Moosbühel. Dort werden nach ihrem gemeinsamen Indoor-Auftritt bei den Paul-Hofhaimer-Tagen 2022 die beiden experimentierfreudigen Künstler Florian Nitsch und Toni Burger rund um den Hexenturm tätig. Bei jedem Wetter wird man ihnen bei ihrem gemeinsamen, improvisierenden Tun zuschauen können. Der eine zückt den digitalen Zeichenstift, der andere werkt mit geige und Elektronik. Und es bleibt nicht nur bei diesem Live-Erlebnis: Vom 5. bis 7. Sept. 2025 wird Florian Nitsch Auszüge dieser audio-visuellen Performance im Rahmen des 35. Kunsthandwerksmarktes im Zeughaus am Turm präsentieren. Am Freitag (30.5.) ist im Zeughaus am Turm Instrumentalakrobatik angesagt, mit Manuel Randi (akustische Gitarre) und Alex Trebo (Klavier). Die beiden Südtiroler Musiker lassen Originalkompositionen aus ihrem Album „Talea" hören – eine Mischung aus Jazz, Bossa Nova, Italian Swing, Ambient, Afroreminiszenzen und Bach. Im Vorjahr hat er sich in Oberösterreich ums Bruckner-Jahr gekümmert, demnächst wird er Chef vom Linzer Brucknerhaus. Im Schloss Höch öffnet Norbert Trawöger am 31. Mai eine Musikalische Wundertüte. Der Tausendsassa wird da seiner ursprünglichen Profession als Flötist nachgehen, aber dabei bleibt es gewiss nicht. Er macht gemeinsame Sache mit der Pianistin Kajsa Boström. Am selben Abend lesen im Zeughaus am Turm Maria Hofstätter und Wolfram Berger Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg. Der 150. Geburtstag von Maurice Ravel ist der Grund, dass das Minguet Quartettt in einer Matinee am Sonntag (1.6.) im Schloss Höch unter anderem dessen Streichquartett op. 35 hören lässt. Wie üblich ein volkstümlicher Ausklang der Paul-Hofhaimer-Tage am Sonntag Nachmittag, mit der Krallinger Hausmusi im Gasthof Stegerbräu. 39. Paul-Hofhaimer-Tage in Radstadt und im Schloss Höch (Flachau) – www.daszentrum.at Bilder: Das Zentrum