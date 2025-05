In die nächsten zwanzig Jahre tanzen

SEEKIRCHEN / ZWANZIG JAHRE EMAILWERK 28/05/25 Am 24. Mai fand im Kulturhaus Emailwerk ein großes Fest anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens statt. Über zweihundert Gäste waren der Einladung gefolgt, vor allem Menschen, die seit vielen Jahren hinter dieser Idee standen und stehen und jene, die sie unterstützt haben. Mit all diesen Menschen die Anerkennung zu teilen, die dieses Haus tagtäglich erfährt, war der eigentliche Sinn dieses Abends, der von Leo Fellinger moderiert wurde. Darüber hinaus ist das zwanzig-Jahre-Jubiläum auch Anlass zu einem Generationenwechsel in der operativen Führung des Hauses. Ein Dreierteam übernimmt ab sofort gemeinsam die Leitung des Emailwerks: Melina Fellinger, Nicole Hansel und David Knapp. Verena Fellinger, vom ersten Tag an Geschäftsführerin des Vereins Kunstbox, wird in den ehrenamtlichen Vorstand wechseln und dort ab sofort an der Seite von Vorstands-Vorsitzendem Leo Fellinger für die Finanzen verantwortlich zeichnen. Der Abend war daher auch geprägt von diesem Wechsel und der Anerkennung für zwanzig Jahre Geschäftsführung, über 6.000 Veranstaltungen mit 300.000 Besuchern. Neben den Dankreden von Vorstand, Bürgermeister Konrad Pieringer und Kulturstadtrat Florian Fleissner (war doch die Errichtung des Kulturhauses im Jahr 2005 auch für die Stadtentwicklung Seekirchens ein überaus wichtiger Schritt), berührte besonders ein Video, in dem Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland ihre Wertschätzung für das Haus und die hier geleistete Arbeit ausdrückten. Verena Fellinger ihrerseits präsentierte einen kleinen Anekdoten-Band mit besonderen und komischen Ereignissen aus zwei Jahrzehnten, die die Besucher als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen konnten. Der künstlerische Teil des Jubiläumsabends war ausschließlich „hausgemacht". Auf der Bühne fanden sich Formationen, deren Mitglieder nicht nur an der Gründung mitgearbeitet haben, sondern seit vielen Jahren auch in intensiver Beziehung zum Haus und zum Verein stehen. Anita Köchl und Edi Jäger lieferten eine komödiantische Einlage, die A-Cappella-Lokalmatadore von Stimmlos machten mit Pop-Gassenhauern Stimmung und die Pop-Formation Naked Notes – auch aus einer Emailwerk-Initiative entstanden – nahm das Publikum mit Highlights der Pop-Geschichte für sich ein. Der Abend mündete in eine Tanznacht. Da kam die jüngste Disziplin zu ihrem Recht, obwohl doch schon seit Anbeginn des Emailwerks fixer Bestandteil: Breaking, eine Tanzart der Hip-Hop Kultur, bestehend aus viel Rhythmus, Akrobatik, Dynamik und tänzerischen Elementen. Da wirbelten auf der Bühne die Breakdance-Workshop-Leiterinnen Pie Grohmann und Stephanie Mösl nebst einigen ihrer Kollegen und Schülerinnen. Die BBoys und BGirls tanzten Freestyle zur Musik von DJ Sticky, der – unterstützt vom Drummer und Kunstbox-Mitglied Josef Haberl – auch den anschließenden Tanzabend musikalisch bis in die frühen Morgenstunden befeuerte. (Verein Kunstbox) www.emailwerk.at Bilder: Kunstbox / Andreas Brandl