MUSIKTAGE HUNDSMARKTMÜHLE 11/06/25 Humor ist, wenn man trotzdem lacht ist das Motto der 12. Musiktage Hundsmarktmühle. Von 19. bis 22. Juni spielen spielen heimische und internationale Musikerinnen und Musiker in fünf Konzerten Kammermusik aus Renaissance und Barockn Klassik und Moderne. Erstmals dabei BachWerkVokal. Von Heidemarie Klabacher Mit dem Motto Humor ist, wenn man trotzdem lacht möchte die Festivalleiterin Cornelia Herrmann nicht nur für Heiterkeit, sorgen sondern auch zum Nachdenken anregen. Das Eröffnungskonzert in der historischen Hundsmarktmühle am Fuschlsee am Donnerstag (19.6.) Juni bringt Werke von John Dowland und Claudio Monteverdi sowie von Felix Mendelssohn Bartholdy und Heitar Villa-Lobos. Es spielen der an der Universität Mozarteum lehrenden Giovanni Gnocchi und sein Cello Ensemble. Dazu liest die Schauspielerin Marie-Christine Friedrich Aus dem Tagebuch von Adam und Eva von Mark Twain. Cinema & Hits folgen am Freitag (20.6.) etwa mit Beethovens Gassenhauer-Trio, „quasi einem Hit der damaligen Zeit" oder Charlie Chaplins Smile aus dem Film Modern Times. „Chaplin, der als Komiker zum Weltstar der Kinos wurde, wirkte als Multitalent auch als Komponist", erinnert Cornelia Herrmann. Neben Giovanni Gnocchi & Cello Ensemble spielen der Klarinettist Mate Bekavac und die Festivalleiterin, die Pianistin Cornelia Herrmann. Junge Talente aus der Region stehen beim Nachmittagskonzert am Samstag (21.6.) im Mittelpunkt. Das Konzert ist wie in den letzten Jahren eine Kooperation mit dem Musikum Hof. Neu ist die Kooperation mit dem Musikum Salzburg. Erstmals steht bei den Musiktagen Hundsmarktmühle ein zusätzliches Konzert am Samstagabend auf dem Programm. Agnes Palmisano, eine „Ikone des Wienerliedes", bringt ihr Programm Die besten Jahre. Begleitet wird sie von Andreas Teufel (Schrammelharmonika) und Daniel Fuchsberger (Kontragitarre). Wie bei allen Konzerten gibt es auch hier eine Weinverkostung. Die Sonntagsmatinée (22.6.) bringt Amüsements aus Barock und Klassik. BachWerkVokal unter derLeitung von Gordon Safari bringt humorvolle Werke von Haydn, Mozart und Bach, darunter Joseph Haydns Chor Die Harmonie in der Ehe, Mozarts Bona nox-Kanon oder Bachs Quodlibet BWV 524. Cornelia Herrmann ist die Solistin in Haydns Klavierkonzert G-Dur. Musiktage Hundsmarktmühle – 19. bis 22. Juni – www.musiktagehundsmarktmuehle.com Bilder: MTHM / Albert Moser

