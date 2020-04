Wie es im Silicon Valley aussieht

f Share Tweet KULTUR – VIRTUELL 10/04/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute legen wir Ihnen ans Herz: Das in der FOTOHOF edition erschienene Buch Analog Algorithm – Landscapes of Machine Learning. Wo das Silicon Valley, der Hotspot der Computertechnologie, auf der Landkarte zu finden ist, darf man als Allgemeinwissen voraussetzen. Und trotzdem ist's überraschenderweise ein blinder Fleck: siebzig Kilometer lang und dreißig Kilometer breit ist der Landstrich. Zwar leben dort 74 Milliardäre, die es mit bescheidenen Startups zu imponierenden Wirtschafts- und Aktien-Clustern gebracht haben. Doch es ist auch eine Gegend, in der neben dem Reichtum Armut und Odachlosigkeit grassieren. San Francisco gelte neben Mumbai und Delhi als Slumgebiet schlechthin, heißt es in einem UN-Bericht. Obwohl also Google für Silicon Valley „in 0,79 Sekunden 221.000.000 Ergebnisse liefert“ (das lesen wir im Essay von Maren Lübbke-Tidow), wissen wir herzlich wenig von diesem Kreativ- und Wirtschaftszentrum der elektronischen Technologie. Und wie s dort aussieht? Das kann man in dem Fotobuch Analog Algorithm – Landscapes of Machine Learning von Susanne Huth erfahren. Die Galerie Fotohof, derzeit logischerweise geschlossen wie alle Galerien und Museen, hat dieses Buch online gestellt. Haben sich die Nerds das Silicon Valley wegen des anregenden Ambientes ausgesucht? Bieten ihnen das urbane Umfeld oder die Landschaft Inspiration, Zerstreuung? Viel eher fällt einem in diesen geradezu irreal anmutenden Beton-Veduten, wie sie die in Berlin lebende Fotografin Susanne Huth mit schonungslos realistischem Blick aufblättert, sagenhafte Trostlosigkeit auf. Waschbeton und Uninspiriertheit auf der einen Seite, wohlmeinende, aber sich selbst entlarvende Architektur-Akzente auf der anderen. Dazwischen viel Asphalt. Zwischen Googleplex und Tesla Showroom, zwischen Steve Jobs Garage und Google Self Driving Car, zwischen Stanford University und den Zentralen von Amazon und Facebook tut sich eine Welt voller Brüche und Widersprüche auf, die zugleich eine ganz eigenartige Poesie entfaltet. Es ist wohl so, dass viele Menschen dort nichts als Bits, Bytes und den Dow-Jones-Index im Kopf haben. Das Lebensumfeld gerät den Microsklaven (so heißt ein Roman von Douglas Coupland, von dem sich die Fotografin inspirieren ließ) dabei merklich aus dem Sinn. (dpk-krie) Das Fotobuch Analog Algorithm – Landscapes of Machine Learning von Susanne Huth, erschienen in der FOTOHOF edition Susanne Huth − Analog Algorithm. FOTOHOF edition 2020, Band 291, 25 Euro - fotohof.at < Zurück

Weiter >