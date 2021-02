Heimat bist du....

BUCHBESPRECHUNG / REISINGER / WAS GEHT, ÖSTERREICH? 24/02/21 Von A wie Amen über G wie Gspusi bis zu Z wie Zuckerl arbeitet sich die oberösterreichische Autorin Eva Reisinger glossarartig an 75 Begriffen über ihr Heimatland ab. Von Johanna Wimmer In ihrer Kolumne des ze.tt-Magazins online hat Eva Reisinger als österreich-Korrespondentin Vorarbeit für ihr Buch geleistet. Dann kamen das Ibiza-Video im Mai 2019 und der Entschluss die Manuskripte über die Eigenheiten des kleinen Staates im Herzen Europas in Buchform herauszubringen. Reisinger beschreibt ein Land, in dem der Star einer politischen Kampagne mit dem Motto „Schwarz macht geil" zum politischen Vorbild einer ganzen Generation konservativer Wählerinnen und Wähler und schließlich Bundeskanzler wird; ein Land, in dem auf Video festgehaltene „Korruptionsvorhaben" kein zwingender Grund sind, eine politische Laufbahn zu beenden. Reisinger erzählt vom Zwiespalt, der sich auftut, als Österreich als erstes EU-Land das Wahlrecht ab 16 Jahren einführt, was ohne Begleitmaßnahmen, wie etwa ein Unterrichtsfach Politische Bildung, nur dazu führt, dass die Jungen das Selbe wählen wie die Eltern. Wie schon im Untertitel „Eine Landjugend mit Wodkabull und dem Herrgott" anklingt, schildert die Autorin auch eine österreichische Coming-of-Age-Story, unterlegt mit Referenzen aus der Popkultur. Von der Wichtigkeit eines eigenen fahrbaren Untersatzes bis zum ersten Sex, bei dem es vor allem darum geht, nicht schwanger zu werden, nimmt uns die Autorin mit in ihre Erfahrungen als Jugendliche Anfang der 2000er, als Szene1 unter auf dem Land so bedeutend war wie heute Instagram oder WhatsApp. Zwischen persönliche Anekdoten über die eigene Jugend im Dorf, einen Crashkurs Österreichisch und Schmankerln aus der politischen Landschaft mischt die Autorin landestypische Rezepte von Wienerschnitzel bis Kaiserschmarrn. Thematisch ist Was geht, Österreich? breit gefächert, eine unterhaltsame politische Lektüre. Eva Reisinger: Was geht, Österreich? Eine Landjugend mit Wodkabull und dem Herrgott. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2021. 288 Seiten. 12,40 Euro - www.kiwi-verlag.de