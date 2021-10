Geheimnisse hinter den Tintenklecksen

KUNSTBUCH / KARL HARTWIG KALTNER 25/10/21 Es ist nicht so, dass da einer nicht aufgepasst und sich der Inhalt von Tinten-Behältnissen über beschriebenes Papier ergossen hätte. Die losen blätter von Karl Hartwig Kaltner sind Text-Übermalungen. Im Verlag Tauriska sind sie als Buch erschienen, also nicht mehr so lose, wie der Titel suggerieren mag. Von 2019 bis 2021 hat Karl Hartwig Kaltner handschriftliche Texte verfasst, tagebuchartige Aufzeichnungen, Notizen und Betrachtungen. Handgeschöpftes Büttenpapier hat er verwendet, und traditionelle Eisen-Gallus-Tinte. Beim Lesen wird man sich freilich schwer tun, denn diese sehr persönlichen, vielleicht gar intimen gedanken hat Kaltner, in diesem Fall Autor und bildender Künstler in Personalunion, mit farbiger Tusche überarbeitet. Scheinbaren Missgeschicken gleich, überlagern diese Farbflächen, die an überdimensionalen Tusche- und Tintenkleckse denken lassen, die Schriftzüge. Aus ist's mit dem kompletten Verstehen der Textinhalte. In halte kann man nur erahnen, Impulse aus den Texten aufnehmen. Gleich archäologischen Fundstücken kann man sich zwar dem Versuch des Entzifferns, der Neugierde nicht entziehen, die malerischen Strukturen verbergen jedoch die Inhalte als Geheimnis. Kaltner schwärmt ja schon in der Einleitung zum Buch lose blätter von der „so angenehmen Dämmrigkeit meines Arbeitszimmers", wo offenbar eine Atmosphäre wie in einem mittelalterlichen Skriptorium herrscht: einem Raum, der ausschließlich dem Denken, Entwerfen und Schreiben gewidmet sei. Dieser Raum dürfe, ähnlich wie das Atelier des Malers, von niemanden betreten werden. Man kann aber auch von der „Wonne eines Sommergartens" lesen, von der Freude am Licht, vom Genuss der Stille, die für künstlerisches Arbeiten ebenso notwendig ist. Und dennoch glaubt man aus den noch lesbaren Textfragmenten herbe Kultur- und Gesellschaftskritik herauslesen zu können. Wer mit Karl Hartwig Kaltners Schaffen vertraut ist, den wird das nicht verwundern. „Pars Aversa" nennt der Künstler das letzte Kapitel, und damit verweist er auf die Rückseiten der Dinge, spricht das Ungewollte, das zufällige und Unbeabsichtigte an. Karl Hartwig Kaltner wurde 1959 in Salzburg geboren. Nach einem Studium der Geisteswissenschaft an der Universität Salzburg zog er zunächst nach Triest und Florenz, dann studierte er an der Kunstakademie Mailand Malerei und Kunstgeschichte zu studieren. Der über elfjährige Aufenthalt in der lombardischen Hauptstadt prägte ihn nachhaltig. Kaltner sieht sich fest verankert in seiner mitteleuropäischen, man könnte fast sagen altösterreichischen Identität und lebt in einer nahezu ländlichen Idylle, deren unmittelbarer Radius sich von Trient bis Salzburg erstreckt. In seinen Installationen, welche in der Sala Napoleonica in Mailand, in den Bergen um Genua, in der Basilika St. Bonifaz oder dem Dom von Salzburg zu sehen waren, versucht Kaltner die Spiritualität, das Geistige eines Ortes zu visualisieren und erlebbar zu machen. Nicht zuletzt geht es Kaltner um eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte, ein typisch österreichischer Ansatz, der aus der Psychoanalyse und der Kunst und Kultur der Wiener Schule verständlich wird. Das Buch „lose blätter" wude am 21. Oktober in einer Veranstaltung im Kuenburgsaal des Salzburg Museums präsentiert. Buch und Originalblätter werden ab 5. November im Kunstraum Hopfgarten zu sehen sein, im Winter werden die Abbildungen auf die Stadthäuser der Altstadt von Cavalese (Trient) projiziert werden, und ab 13. April 2022 soll die Ausstellung im Österr. Kulturforum in Rom gezeigt werden – www.tauriska.at Bilder: Tauriska