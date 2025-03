Feier Zugang zu Muttermilch

BUCHBESPRECHUNG / BERGER / HAUS DES FLÜSSIGEN GOLDES 04/03/25 Ein Baby stillen – das ist wohl die natürlichste Sache der Welt. Nicht so in Clemens Bergers Roman Haus des flüssigen Goldes. Dort wird die Protagonistin für diesen Akt zum Social-Media-Star – verehrt, verhasst und verurteilt. Eine Geschichte über die Absurditäten des digitalen Zeitalters. Von Christina König Junge Menschen mit bunt tätowierten Kehlköpfen, Regenbogenfahnen und Sturmhauben skandieren vor einem Gebäude: „Haus der Gier!" Eier klatschen gegen Fenster. Leute werden verprügelt. Niemand darf das Gebäude betreten oder verlassen. Eine Demo, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber hier wird nicht für Klimaschutz oder Menschenrechte demonstriert, sondern für den freien Zugang zu Muttermilch. In seinem neuen Roman nimmt Clemens Berger ein Thema, zu dem ohnehin jeder eine Meinung hat (und natürlich weiß es auch jeder am besten), nämlich die Ernährung von Babys, und stellt sich die Frage: Welche irrwitzigen Dinge könnte man im Kapitalismus, in unserer von Social Media geprägten Welt damit machen? Die Antwort: Sehr, sehr viele. Der Roman beginnt mit einer Demo vor dem Haus des flüssigen Goldes. Dort pumpen Frauen tagein, tagaus ihre Milch ab, die natürlich medizinisch durchgecheckt wird. Um die Qualität zu verbessern, gibt’s dort auch ein Fitnessstudio und Ernährungsberatung, und damit die Frauen schön entspannt bleiben, machen sie Yoga. Die Frau mit der besten Milch wird dann die Goldene des Monats. Die Milch wird verpackt, vermarktet und zu teuren (Verzeihung: exklusiven) Preisen verkauft – manchmal auch an Bodybuilder oder Perverse. Egal, Hauptsache, sie zahlen. Falls eine Frau doch mal ein schlechtes Gewissen hat, wird sie zur Chefin zitiert, die ihr einen Vortrag darüber hält, wie feministisch es ist, dass sie für ihre bisher unbezahlte Muttermilchproduktion jetzt gefeiert wird. (Das Gespräch wird für Schulungszwecke aufgezeichnet.) Das schlechte Gewissen gibt es vor allem deswegen, weil der größte Milchpulverproduzent gerade Schwierigkeiten hat. Milchpulver ist rar, Babys hungern. Währenddessen fließt das „flüssige Gold“ im gleichnamigen Haus fröhlich weiter – nur dass es sich kaum jemand leisten kann. Berger stellt die unbequemen Fragen: Ist es moralisch gerechtfertigt, die so dringend gebrauchte Muttermilch weiterhin nach den Prinzipien des freien Marktes zu verkaufen? Was ist mit der persönlichen Verantwortung? Diese persönliche Verantwortung ergreift Bergers Protagonistin Maya, eine junge Mutter, die ihre überschüssige Milch im Haus des flüssigen Goldes abpumpt. Als jemand ein schreiendes Baby vor die Tür legt, geht sie nach draußen und stillt es. Die Konsequenzen sind gewaltig: Maya verliert ihren Job, schließlich gehört die Milch per Vertrag nicht mehr ihr, sondern dem Unternehmen, wird aber gleichzeitig zur Social-Media-Ikone, zur Heldin, zum guten Menschen, die als Einzige das Richtige getan hat – dabei hat sie, ihrem eigenen Verständnis nach, doch einfach nur Erste Hilfe geleistet. Berger wirft seine Protagonistin in einen Mahlstrom an Verrücktheiten, in dem sie fast untergeht: Von einem Moment auf den nächsten hat sie 5,4 Millionen Follower auf Social Media, bekommt Heiratsanträge, Anfragen für Werbekooperationen (von Frauenrechten im Globalen Süden über die Rettung der Eisbären bis hin zu Menschen, die die Neandertaler durch Klonen wieder auf die Welt bringen wollen) und einen Rolls-Royce Cullinan Black Badge von einem weltberühmten Rapper. Ein anderer Social-Media-Star, die anscheinend berühmt ist fürs Berühmtsein, lädt Maya in ihre Villa ein und schlägt ihr vor, den Trainingsanzug, den sie beim Stillen des fremden Kindes getragen hat, zu verkaufen. Ein Fußballer will, dass sie seine Kinder ein paar Monate lang stillt – für zehn Millionen Euro. Berger gelingt es ausgezeichnet, die absurden Welten von digitaler Berühmtheit aufzuzeigen, wie man zur Marke wird, zum Produkt, das mit der eigenen Persönlichkeit nichts mehr zu tun hat, wie viel Geld man machen kann – und wie sehr einen das überfordern kann. Denn er zeigt auch die andere Seite, die permanente Sichtbarkeit, die Menschen, die alle etwas wollen von einem – und ganz besonders auch, wie kurzlebig ein solcher Ruhm ist. Denn Berger greift auch das ewig präsente Thema der Fake News auf, die Tatsache, wie leicht Ausschnitte der Realität virtuell verdreht werden, wie leicht es geht, Rufmord zu begehen. Er wirft uns hinein in diese Geschichte, ohne viel zu erklären, ohne zu beurteilen, mit einer Sprache, die sich scheinbar schlicht im Hintergrund hält, damit nichts von der Geschichte ablenkt. Die kurzen Kapitel jagen einen durch den Roman, man möchte schnauben, schmunzeln, ertappt sich manchmal dabei, die Wirtschaftshörigkeit mancher Charaktere zu verstehen. Denn so richtig aus unserer Haut – und unserer Welt – kommen wir dann doch nicht. Berger lässt uns auch nicht. Am Ende stehen wir mit Maya vor der Frage, wie es weitergeht. Sie trifft schließlich eine Entscheidung – ob wir sie gut finden oder nicht, dürfen wir selbst entscheiden. Clemens Berger: Haus des flüssigen Goldes. Roman. Residenz Verlag, Salzburg, 2024. 216 Seiten, 26 Euro – www.residenzverlag.com Weiter >