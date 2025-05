Saumüdes Objekt mit Pulvern

BUCHBESPRECHUNG / FEIST-MERHAUT / STERBEN ÜBEN 02/05/25 „ Ich brauch keine Hilfe, ich hab eine Familie." Eine Großmutter, die unter Schmerztabletten eine Sachertorte backt, eine Enkelin, die sie beim Sterben begleitet – und ein Debütroman zwischen Nachdenklichkeit und Witz. Katharina Feist-Merhaut hat mit „sterben üben" eine ganz neue Art gefunden, mit dem Tod umzugehen. Von Christina König Ein Roman über den Tod – das klingt nicht danach, als dürfte man sich auf eine sehr unterhaltsame Lektüre freuen. Eher auf eine ernste, hoffentlich gehaltvolle, die zum Reflektieren einlädt. Ganz sicher nicht auf eine herzerwärmende, bei der man lachen muss. Katharina Feist-Merhaut ist es mit ihrem ungewöhnlichen Debüt „sterben üben" gelungen, beides zu verbinden – das Ernste und das Warme. Sieben Jahre hat sie an ihrem autofiktionalen Text geschrieben – und fügt der Liste der literarischen Großmütter eine weitere hinzu, die man als Lesende sofort liebgewinnt. Im Zentrum des Romans stehen Enkelin und Großma. Lange Zeit hat sich der Kontakt der beiden auf gelegentliche Essenseinladungen beschränkt, aber jetzt ist die Großma alt, und die Enkelin begleitet sie in ihrer letzten Szene, wie sie es selbst ausdrückt: schreibend, sammelnd, archivierend, reflektierend. Ein durchgängiges Narrativ, wie man es vielleicht erwarten könnte, gibt es nicht. In vier Teilen (sammeln, üben, erinnern, kümmern) dokumentiert die Ich-Erzählerin das Sterben ihrer Großma. Sie trägt Sätze zusammen, die die Großma zu ihr sagt, telefonisch oder persönlich, hält ihre Gedanken und Erlebnisse fest. Da geht es um Inkontinenz, den hohen Blutdruck, den Inhalt der Krankenhaustasche, aber auch um Saunaerlebnisse, den Horsterle, ihren zweiten Mann, der sie immer so brav gestreichelt hat, und die Blumen, um die sie sich gern kümmert. Die Großma macht mit – will hilfreich sein, nützlich, fordert die Enkelin heraus, stellt provokative Fragen: „Was willst du verstehen über den Tod?“ Die Enkelin reflektiert, kommentiert, ärgert sich, kämpft manchmal mit dem schlechten Gewissen. Sie schreibt nicht nur in kurzen, prägnanten Sätzen und Abschnitten über die Unterschiede zwischen den Worten sterben, einschlafen und altern, sondern lässt uns auch am Schreibprozess teilhaben, beschreibt, welche Sätze sie fast nicht notiert hätte, welche Probleme es beim Mitschreiben gibt, fragt sich, ob sie das Sterben in die Sätze ihrer Großma hineinliest. Die Enkelin bringt auch literarische Texte zu ihrer Großma mit (von Friederike Mayröcker über Ernst Jandl bis Martina Hefter), die sie gemeinsam lesen und sich darüber unterhalten. So richtig auf die Metaebene bringt es Feist-Merhaut, wenn sie ihrer Großma Abschnitte des Romans vorliest und ihre Reaktionen darauf notiert. Antworten auf die Fragen, die sie sich selbst, der Großma, den Lesenden stellt, gibt es keine – oder besser gesagt zu viele. Das wird schon ganz am Anfang deutlich: Der Roman beginnt mit dem Abschnitt „Elf Antworten auf eine Frage“. Die Frage lautet: „Und, wirst du besser beim Sterben?“ Feist-Merhaut hat darauf elf Antworten – von Ja bis Nein. Das Uneindeutige, der Versuchscharakter des Romans wird hier schon deutlich. Gleich vorweg: Niemand kann nach Lektüre des Buches besser sterben. Aber vielleicht kann man nachher besser leben. Denn es ist nicht nur ein Roman über das Sterben, sondern auch einer über das Leben. Zwischen Krankenhausbefunden und Sudokus lernen die Lesenden eine Frau kennen, die viele an ihre eigene Oma erinnern wird: eine, die Rabattmarkerl sammelt, den Apfelstrudel als Besuchsköder einsetzt, zählt, wie viele Leute ihr zum Geburtstag gratulieren. Die Sprechweise, die oft von Dialektwörtern geprägt ist (leischn gehen, oide Waben, nur nicht hudeln), lässt die Großma ebenso plastisch von den Seiten springen wie ihre umgangssprachlichen oder lautmalerischen Sätze (wart wart wart; der ganze Körper ist so brr wääh bäääh). Hier prallen Welten aufeinander, aber Welten, die voneinander lernen möchten. Wunderbar beschreibt Feist-Merhaut, wie die Großma sich auf den Feminismus einlässt und akzeptiert, dass auch der Partner der Enkelin kocht; ebenso interessant ist, wie die Ich-Erzählerin Abhängigkeiten in der eigenen Beziehung reflektiert. Feist-Merhaut spart auch die unangenehmen Ehrlichkeiten nicht aus: die emotionale Manipulation der Großma, mit der sie die Enkelin zu Besuchen überreden will, das Machtgefälle, die Lücken und Probleme unseres Care-Systems. Vielleicht der schönste Teil des Romans ist der Abschnitt kümmern, in dem die Enkelin auch körperlich die Pflege ihrer Großma übernimmt. Mit großer Zärtlichkeit und viel Respekt schildert Feist-Merhaut, wie sie ihre Oma wäscht, wie die beiden Belastungsgrenzen ausloten. Beschönigt wird nichts, weder in diesen Szenen noch im restlichen Roman. Das ist auch nicht nötig. Wie viel die Generationen voneinander lernen können, wie viel sie voneinander profitieren, wird auch so mehr als deutlich in diesem eindrücklichen Roman, der einem lang im Gedächtnis bleiben wird – und das Bedürfnis weckt, die eigene Oma mal wieder anzurufen. Diese Rezensentin wird nun genau das tun. Katharina Feist-Merhaut: sterben üben. Roman. Otto Müller Verlag, Salzburg, 2025. 140 Seiten, 23 Euro – www.omvs.at Weiter >