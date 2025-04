BUCHBESPRECHUNG / KASPAREK

18/04/25 „Was spielte die Staatsoper, amtlich noch Operntheater, am Vorabend der Okkupation, am 11. März 1938? Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Eugen Onegin mit der ungarischen Jüdin Rosette Anday in der Rolle der Olga. Zwei Tage später hatte die prominente Sängerin, die ein echter Publikumsliebling war, bereits Berufsverbot.“

Von Heidemarie Klabacher

Richard Tauber (1891-1948) steht zwar im Titel. Aber Leben und Karriere des legendären Tenors sind weniger der Schwerpunkt, als der rote Faden durch diesen Esseayband über bis heute bekannte oder längst vergessene Sängerinnen. Mit Richard Tauber auf der Bühne. Von Jarmila Novotná bis Elisabeth Schwarzkopf ist ein detailreiches spannendes Lesebuch keineswegs nur für Opernfreaks.

Herausgeber Gottfried Franz Kasparek, aus dessen Feder, neben dem Vorwort, vier der insgesamt zwölf Essays stammen, und ein Team handverlesener Expertinnen und Experten beleuchten von ihrem durchaus speziellen Blickwinkel aus nicht weniger als die Zeitgeschichte. Geschrieben haben sie gemeinsam also ein hoch politisches Buch.

Vor den Vorhang geholt werden Opernsängerinnen, Operettenstars aber auch Sing-Schauspielerinnen von Theater oder Film, die von der Höhe des Erfolges Verfolgung und Vertreibung erfahren oder sich mittels Anpassung und Assimilation durch die Zeitläufte gebracht haben. „Es waren Sängerinnen und Darstellerinnen, die mit dem Jahrhunderttenor Richard Tauber gemeinsam auf der Bühne standen, aber oft in Vergessenheit geraten sind“, fasst Kasparek zusammen. Ihm ging es weniger um Vollständigkeit, als um „eine repräsentative Auswahl“ – nicht nur legendär gewordener Sängerinnen wie Elisabeth Schwarzkopf, „sondern auch um wunderbare singende Schauspielerinnen wie etwa Käthe Dorsch“.

Eine von jenen Künstlerinnen, die nicht nur mit Wien, sondern auch mit Salzburg eng verbunden waren, ist Rosette Anday. Die 1899 in Budapest als Piroschka Andauer geborene, ab 1921 als Carmen die Wiener Opernszene erobernde Mezzosopranistin hat noch 1962 unter Karajan die Partie der Walküre Roßweiße gesungen und ist bis zu ihrem Tod im Jahr 1977 der Wiener Oper als treue Freundin eng verbunden geblieben. „Mit Richard Tauber war sie zuletzt am 4. Jänner 1938 auf der Bühne gestanden, als Magdalena in Wilhelm Kienzls früher viel gespielter Volksoper Der Evangelimann, neben Luise Helletsgruber als Martha.“ 1932 zur Kammersängerin ernannt, bei den Salzburger Festspielen in Mozart-Rollen bejubelt, 1926 sogar als Orlovsky in der Fledermaus. Im Festspielsommer 1933 hat Rosette Anday die Aufführungen von Glucks Orfeo ed Euridice (mit Maria Cebotari in der weiblichen Hauptrolle) gerettet: „Anstelle von Frau Onegin, die kurz vor der Aufführung abgesagt hatt, war Frau Anday – man darf hier das Wort heldenhaft gebrauchen – eingesprungen. Die Künstlerin kam direkt aus einem Sanatorium, wo sie vor abgezählten 21 Tagen eine Blinddarmoperation mit nachfolgender Rippenfelentzündung mitgemacht hatte. Sie stand also unter ärztlichem Protest auf der Bühne...“

Das schrieb Otto Kunz am 1. August 1933 im Salzburger Volksblatt. Auch ihm gilt ein Seitenblick Kaspareks. „Der Kritiker Otto Kunz, Mitarbeiter und verdienstvoller Archivar der Salzburger Mozart-Gedenkhäuser, war ab 1938 ein williger Gehilfe der neuen nationalsozialistischen Kulturpolitik und wendete sich zu Kriegsende rechtzeitig den Siegern zu.“ Rosette Anday kam 1945 zurück nach Salzburg. Selbstverständlich blickt die faszinierte Leserin an dieser Stellte in das Online-Archiv der Salzburger Festspiele. Rosette Anday... Alles da, vom Figaro 1922 – da sang die Anday natürlich den Cherubino – bis zu Händels Messias 1952. Die Lücke zwischen dem Rosenkavalier von 1937 und dessen Neuinszenierung 1946 schreit zum Himmel. „Schon am 15. Juli 1945 nahm sie im Redoutensaal der Hofburg an einem von der Staatsoper veranstalteten Konzert mit Liedern von Franz Schubert, Hugo Wolf und Gustav Mahler teil. Am 15. September war sie wieder die Magdalena im Evangelimann.“

Zeitgeschichte rückt verstörend nahe, wenn man sie anhand solch konkreter Lebensgeschichten so nahegebracht bekommt – und sich, wie nicht nur am Beispiel Rosette Andays, auch noch konkrete Salzburg-Bezüge herstellen lassen.

Unzählige Lebensgeschichten werden in kürzeren oder kurzen Skizzen umrissen. Die Fülle an Material ist manchmal fast überbordend, es dürfte aber auch kein Detail fehlen. Einigen der bis heute bekannten Sängerinnen gelten größere Essays, wie etwa Fritzi Massary im Text von Albert Gier, Käthe Dorsch im Text von Heide Stockinger oder Henny Porten im Text von Kai-Uwe Garrels. Aus dem bereits vorhanden gewesenen Material des im Februar 2024 mitten in der Arbeit plötzlich verstorbenen Autors Daniel O'Hara stellte Herausgeber Gottfried Franz Kasparek den Text über Richard Taubers Bühnenpartnerinnen in Großbrittannien und Übersee fertig. Spannend dieser Blick auf die Zeitgeschichte quasi durch den Vorhang der Opernbühne.

Gottfried Franz Kasparek (Hg.): Mit Richard Tauber auf der Bühne. Von Jarmila Novotná bis Elisabeth Schwarzkopf. Ein Lesebuch. Böhlau Verlag, Wien 2025. 256 Seiten, 32 Euro – www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com