HINTERGRUND / BUCH / DIÖZESANGRENZEN

01/07/25 Es ist eine heimatkundliche Frage, mit der man wahrscheinlich die meisten Salzburgerinnen und Salzburger in Verlegenheit brächte: Warum sind im Tiroler Zillertal die Kirchtürme auf einer Seite des Baches rot und auf der anderen grün? Und welche Farbe auf welcher Talseite?

Von Reinhard Kriechbaum

Die Grenzen der meisten katholischen Diözesen in Österreich sind mit jenen der jeweiligen Landesgrenzen identisch. Einzig Wien „grast“ über die eigentlichen Stadtgrenzen hinaus – und das Gebiet der Erzdiözese Salzburg reicht ein gutes Stück über den Pinzgau hinaus ins Tiroler Unterland hinein. Warum das so ist? Da muss man schon in die keltische und römische Zeit zurückblättern. Die Grenze zwischen Noricum und Raetien verlief genau durchs Zillertal. Die Römer orientierten sich in ihrer Landesverwaltung an dieser eingebürgerten Grenze, und selbst nach Untergang des Römischen Imperiums blieb die Erinnerung daran wach. Als der Heilige Bonifatius im 8. Jahrhundert die Diözesangrenzen in dieser Gegend zog, war das Zillertal weiterhin Grenze – in diesem Fall zwischen den Diözesen Salzburg und Brixen.

So blieb es im Grunde bis heute. Die Sache mit den Kirchtürmen und ihren unterschiedlichen Dächern hat ebenfalls mit dieser historisch so unglaublich langlebigen Grenze zu tun. Grün sind die Dächer am ostseitigen Ufer des Zillers. In der vergleichsweise reichen Erzdiözese Salzburg konnte man sich eine Turmdeckung mit Kupfer leisten, und das färbt sich im Lauf der Jahre grün. Die Tiroler Diözese Brixen war ärmer, man deckte mit roten Ziegeln.

Dieser Tage wurde in Salzburg ein im Verlag Anton Pustet erschienenes Buch vorgestellt, in dem es um die Neuorganisation der Kirchenprovinz Salzburg im 19. Jahrhundert geht. Diese war notwendig, nachdem das Fürsterzbistum mit den napoleonischen Kriegen passé war. Der letzte Salzburger Fürsterbischof, Hieronymus Graf Colloredo (1732-1812) genießt nicht die beste Nachrede – aber seiner Beharrlichkeit sowie kirchen- und staatspolitischen Überlegungen war es zu verdanken, dass eines der ältesten Bistümer damals nicht dem Erzbistum Wien unterstellt wurde, wie es der Wunsch Kaiser Franz I. (1768–1835) war. Mit der päpstlichen Bulle „Ex imposito“, welche die kirchlichen Zuständigkeiten in Tirol und Vorarlberg regeln sollte, gelang eine erste Bestätigung als Metropolitansitz. Gemeinsam mit der im Jahr 1825 ausgestellten Bulle „Ubi primum“ gilt „Ex imposito“ als Markstein zum Weiterbestand des Erzbistums Salzburg in neu festgelegten Grenzen und neuen administrativen Verantwortlichkeiten.

Die Bedeutung der Bullen im Kontext des 19. Jahrhunderts und die sich hieraus ergebenden kirchlichen Verwaltungsstrukturen und Grenzen in der Kirchenprovinz Salzburg stehen im Mittelpunkt der neuen Publikation. „Beide Bullen gelten als die territorialen und organisatorischen Grundsteine der jetzigen Erzdiözese, so Herausgeber Thomas Mitterecker, Leiter des Diözesanarchivs. Beiträge lieferten unter anderem Alfred Rinnerthaler, pensionierter Professor am Fachbereich für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, der Münchner Kirchenhistoriker Roland Götz, und Maximiliam Fussl, Professor der Klassischen Philologie am Fachbereich Altertumswissenschaften der Universität Salzburg.

Wolfgang Neuper (Salzburger Landesarchiv) gab bei der Buchpräsentation einen fundierten Einblick in die Inhalte der Publikation. Besonders hervorzuheben ist die erstmalige kartografische Aufarbeitung der territorialen Veränderungen innerhalb der Salzburger Kirchenprovinz vom frühen 18. bis ins frühe 19. Jahrhundert. Das Buch bietet damit nicht nur historische Tiefenschärfe, sondern auch einen neuen visuellen Zugang zur komplexen Neuordnung kirchlicher Räume in einer bewegten Epoche. Der Kunsthistoriker und Leiter des Innsbrucker Diözesanarchivs Martin Kapferer geht in seinem Beitrag besonders auf die Tiroler Frage ein und bringt diözesane „Grenzerfahrungen“ zwischen Salzburg und Tirol zur Sprache. Aus der alten Diözese Brixen sind ja unterdessen zwei Diözesen geworden: Bozen/Brixen umfasst das deutschsprachige Südtirol, erst 1964 wurde die Diözese Innsbruck eingerichtet.

Thomas Mitterecker, Alfred Rinnerthaler, Wolfgang Neuper, Dietmar W. Winkler (Hrsg.): Neue Grenzen – Alte Rechte. Die Neuorganisation der Kirchenprovinz Salzburg im 19. Jahrhundert durch die päpstlichen Bullen Ex imposito und Ubi primum. 248 Seiten, 28.- Euro. Verlag Anton Pustet, Salzburg – pustet.at