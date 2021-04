Austerbendes Handwerk

LESEPROBE / REUTTERER / LANGSAME EINKEHR 02/04/21 Das Wasser der Glan und der Untersberg. Irland und seine Schafe (und Dichter) bei Regen. Kondomautomat im stillen Tal, Zank am Ambo und auch sonst erstaunlich Aktuelles aus Heimat und Fremde, Hörsaal und Kirche, Schizirkus und Politik findet sich in den schnörkel- wie schonungslosen Gedichten mit Geschichten von Peter Reutterer. - Hier eine Leseprobe. Von Peter Reutterer Ausdauer lohnt sich Wenn die Schnalzer

zu Jahresbeginn mit ihren Goaßln

Frost und Schnee nicht vertreiben konnten versuchen sie es Ende Jänner

noch einmal mit noch lauterem

Krachen und Knallen sollte das wiederum erfolglos bleiben

zerschneiden sie die Winterluft

beharrlich auch Mitte Februar

mit lautem Knattern spätestens Ende März

sind ihre Mühen

von Erfolg gekrönt. Alterssichtig Inzwischen kommen mir schon

Leute die zehn Jahre jünger

als ich sind alt vor. Konjunktiv Die Wirklichkeit

ist unbeliebt dabei wäre sie

ein Weg zu Liebe

und Spiritualität umso peinlicher

wenn ein Kardinal den gleichgeschlechtlich

Liebenden

das Recht auf Ehe

abspricht. Der Weg und die Wahrheit Wenn zwischen Himmel und

Erde Regentropfen sich bilden

und Haut berühren wenn ein Priester

vor dem Allerheiligsten

von einem Gott erzählt

der da ist und das seelsorgliche Lachen

nach Wasser

und Wein klingt anders als die Sklavenmoral

in den alten Schläuchen

der Schriftgelehrten beginne ich

zu glauben

und weiter

vor mich hin

zu gehen. Warnung Wenn die alten Damen

die an der Kunstakademie eine Vorlesung über phantastischen Realismus

gehört haben die Bilder Arik Brauers

zu erklären beginnen verflüchtigt sich die Kunst

grinsend. Verborgene Sehnsucht Schon Thomas Bernhard

hat sich gefragt warum

die Wiener Schnösel

in Lederhose gesteckt

und mit Loden behängt

in die Sackgasse von Altaussee

einmarschieren um ihren eigenen Schick

zu inszenieren und geistlos tratschend

und quatschend mit ihrem Reichtum

zu protzen am Höhepunkt ihres selbstgefälligen Getues

verstummen einige plötzlich

vor dem dunkle See

und der Unverrückbarkeit der Trisselwand

nachts

wäre eine Antwort. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Bibliothek der Provinz Peter Reutterer: Langsame Einkehr. Gedichte mit Geschichten. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2020. 134 Seiten, 15 Euro – www.bibliothekderprovinz.at Bild: www.peter-reutterer.at Weiter >