LESEPROBE / H.C. ARTMANN

11/06/21 Der querdenkerische, der leichtfüßge, der scharfzüngige, der einzigartige H.C. Artmann feierte morgen Samstag 12. Juni seinen 100. Geburtstag. Wir wissen keinen besseren Weg des Dichters preisend zu gedenken, als ihn zu lesen. Schon 2003 brachte der Verlag Jung und Jung auf achthundert Seiten Sämtliche Gedichte Artmanns heraus. - Hier eine Leseprobe zum Geburtstag.

Von H.C. Artmann

VORSOMMERLICHES RONDO (Seite 14)

in meiner kammer raunt das weiche kupfer der nacht

der mond im fenster ist eine warme knospe aus bernstein

der efeuschwere wind weidet im roten oleander meiner

gärten

der fremde gast in der herberge verlöscht das sanfte Öl

seiner ampel

wenn du durch die nacht kommst ist wildfarn und

steinnelke um deinen fuß

der fremde gast in der herberge verlöscht das sanfte Öl

seiner ampel

der efeuschwere wind weidet im roten oleander meiner

gärten

der mond im fenster ist eine warme knospe aus bernstein

in meinem fenster raunt das weiche kupfer der nacht

JUNI (Seite 16)

ein heiterer horizont ein kranz blauer zyanen um unsere

insel

seine augen träumen manchmal im wandernden blut der

ebereschen

sein wasser ist fast der leuchtende übermut mattgoldner

birnen.

er ist die unausgesprochene liebe der fernen abendgebirge

ein wunderliches lied der leise gurrenden waldtauben

alles schöne der welt verwandelt sich in büsche und zweige

es säumt meinen weg ein rahmen unwirklich schillernder

stimmen

DICH HAT DER TEICH (Seite 31)

Mit schatten umworben.

aus rinde und blatt

ward dir beschieden

in langsamer traum.

wer gab nach?

wer bezahlte die reise?

wer schrieb an dein herz?

In meinem garten verbluten (Seite 34)

die drosseln des wahnsinns

aus geometrischen fontänen

die drosseln des wahnsinns

in meinem garten verbluten

aus geometrischen fontänen

aus geometrischen fontänen

verbluten in meinem garten

die drosseln des wahnsinns

in meinem garten verbluten

die fontänen des wahnsinns

aus geometrischen drosseln

die geometrischen drosseln

in meinem garten verbluten

aus fontänen des wahnsinns

aus geometrischem wahnsinn

verbluten in meinem garten

deine drosseln zu fontänen

WENN DU IN DEN PRATER KOMMST, (Seite 52)

laß den armen wurstel grüßen,

leg ihm dein herz aus marzipan

vor die abgeschmorten füße...

und gib ihm, wenn er weinen sollt,

aus rotem papier drei röschen;

und trockne ihm die tränchen ab

mit deinem weißnylonen höschen..

der wurstel war ein held im krieg,

vor dem feind verlor er die füße;

als invalid nach dem praterbrand

verdiente er sehr deine küsse...

wenn dann der puppenspieler schrie,

und schölte dies wär ein inzest –

so hau ihm halt auch die beine weg..

das hilft gegen weitere fallsucht ..!

wer dem wurstel keine liebe gönnt,

wie der quälmeister der marionetten,

ist selber kein schuß pulver wert

und soll sich auch fußlos gfretten ..

DA UHU SCHAUD MI SO DRAURECH AU (Seite 238)

wea r alanech en da wöd is faschded me

da uhu schaud me so draurech au

an umkogtn bam bliad ka blal mea r auf

da uhu schaud me so draurech au

a r eigschbeada mond mocht ka nocht hö

da uhu schaud me so draurech au

PER TAG ZWI MOZART (Seite 273)

each day one mozart pink a smithy

pink in the petal of a smithy stop

stop the buds stop the keys and learn

how to drop your mozarts in a smithy

each lilty day one drop of mozart

by the way by the stream by the hill

dimly lit in a petal of pink of day

tilted upside down as the keys turn

turn their dropping buds of a mozart

persianisches epigramma auff den großen meister hafiz: (Seite 450)

ha! mein derwischen schreck.es blueht die rose ewig.

sind auch asch & staub.treibt doch der wein stock ewig.

die schoene nachtigall schluchzt wie vor tausend jahren

& wenn ihr vers verklæng.so blieb doch deiner ewig..

IN DIE TIEFE SEINES BAUCHES (Seite 664 und Seite 681)

nach wörteralgen taucht der dichter

am weißen strand des papieres

spreitet er sie zum trocknen aus:

er wird gebeten das seegras nicht

vor seiner zeit zu wenden danke

gedicht will als solches (Seite 683)

verstanden sein du magus

suchst bienen der arktis

WIEN OST: (Seite 732)

eine schattenmelodie du

vor einem hellen portal

ein fluß deine schwester

ich aber kein bruder dir

die ziehharmonika soll

ich dich aktuell deuten

Mit freundlicher Genehmigung des Jung und Jung Verlages.

H.C. Artmann: Sämtliche Gedichte. Herausgegeben von Klaus Reichert. Verlag Jung und Jung. Salzburg 2003. 800 Seiten, 29 Euro - jungundjung.at

Bild: Jung und Jung