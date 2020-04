Die Wahrheit ist überhaupt nicht mitteilbar

KULTUR – VIRTUELL 17/04/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute legen wir Ihnen ans Herz: August Zirner liest aus Thomas Bernhards Roman Der Keller Thomas Bernhards Heldenplatz wäre in dieser Spielzeit des Salzburger Landestheaters ein Beitrag zum Gedenken gewesen. Die zum Skandal deklarierte Uraufführung im Burgtheateater in der Regie von Claus Peymann ist vierzig Jahre her. Das Stück war eine Auftragsarbeit zum 50. Jahrestag des „Anschlusses" Österreichs. Gut, dass man die Produktion nicht fallen lässt. Sie ist nun für die kommende Spielzeit angekündigt. Die männliche Hauptrolle, den Professor Robert Schuster, wird August Zirner spielen. Während er wie der Rest des Ensembles von Heldenplatz hofft, dass die Probenarbeit bald wieder aufgenommen werden kann, liest er zu Hause im Werk von Thomas Bernhard. Das kurze Video ist auf der Website des Salzburger Landestheaters veröffentlich. Unter dem Motto Getrennt vereint: Zwischenspiel auf dem Theater gibt es dort zur Zeit „künstlerische Botschaften, die Ensemblemitglieder aus ihren eigenen vier Wänden geschickt haben". August Zirner hat in Der Keller Gedanken zum Phänomen der Wahrheit gefunden, die klingen, als wären sie für den heutigen Moment geschrieben. „Die Wahrheit ist überhaupt nicht mitteilbar", so Thomas Bernhard. (dpk-krie) August Zirner liest Thomas Bernhard